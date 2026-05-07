Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 07/05/2026 17:15

Mới đây, cộng đồng yêu phim Hoa ngữ xôn xao trước loạt hình ảnh hậu trường của dự án cổ trang Quy Loan. Đáng chú ý, khoảnh khắc thân mật giữa Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, đoàn phim Quy Loan đã thực hiện nhiều phân đoạn quan trọng trong bối cảnh đêm. Nổi bật nhất là cảnh hôn được dàn dựng dưới ánh sáng mờ ảo, tạo nên không gian đậm chất điện ảnh. Chính yếu tố hình ảnh kết hợp cùng diễn xuất nhập vai đã góp phần mang đến cảm xúc chân thật, giúp phân cảnh trở nên ấn tượng ngay cả khi chưa chính thức lên sóng.

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 1

Ban đầu, sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn từng khiến một bộ phận khán giả hoài nghi. Tuy nhiên, những hình ảnh được hé lộ gần đây đã phần nào thay đổi nhận định này. Sự ăn ý trong cách thể hiện cảm xúc, cùng nhịp diễn tự nhiên giúp cả hai dần chiếm được thiện cảm từ người xem.

Trên mạng xã hội, loạt phản hồi tích cực liên tục xuất hiện sau khi hình ảnh lan truyền. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi mang đến làn gió mới, vừa có chiều sâu cảm xúc vừa giữ được nét lãng mạn cần thiết. Không ít khán giả còn dự đoán họ sẽ trở thành một trong những cặp đôi đáng chú ý nhất khi phim chính thức ra mắt.

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 2

Quy Loan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh câu chuyện nhiều biến động của hai nhân vật chính. Trong dự án này, cả hai diễn viên đều có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Trương Lăng Hách xuất hiện với phong thái trầm ổn, có phần gai góc hơn, trong khi Lâm Duẫn gây ấn tượng với khí chất mạnh mẽ, toát lên vẻ kiên định của nhân vật. Những phân đoạn tình cảm được xây dựng hợp lý được kỳ vọng sẽ góp phần làm nổi bật tuyến truyện chính.

Dù chưa ấn định thời điểm phát sóng, Quy Loan vẫn đang duy trì sức nóng nhờ hiệu ứng từ dàn diễn viên và những hình ảnh hậu trường được hé lộ. Với những tín hiệu tích cực ban đầu, khán giả đang kỳ vọng dự án sẽ tạo được dấu ấn khi chính thức ra mắt, đặc biệt là các phân cảnh tình cảm giàu cảm xúc của cặp đôi chính.

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Tình trạng chấn thương của Trương Lăng Hách trong quá trình quay phim "Quy loan" khiến người hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi phát biểu về thành tích của bộ phim 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi phát biểu về thành tích của bộ phim 'Trục ngọc'

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Sao quốc tế 37 phút trước
Trời xanh mây trắng mang theo tin lành, 3 con giáp tụ khí tụ tài, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà trong 33 ngày tới

Trời xanh mây trắng mang theo tin lành, 3 con giáp tụ khí tụ tài, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Người chồng ngất xỉu khi chứng kiến cảnh vợ sinh con gây sốt trên mạng xã hội

Người chồng ngất xỉu khi chứng kiến cảnh vợ sinh con gây sốt trên mạng xã hội

Video 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng

Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng

Sức khỏe 1 giờ 28 phút trước
Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi

Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

Sức khỏe 1 giờ 34 phút trước
Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Ngỡ ngàng với 3 con giáp tận hưởng cuộc sống xa hoa, tiền bạc ngập lối ngồi không cũng hưởng Phúc trong tháng 4 âm lịch

Ngỡ ngàng với 3 con giáp tận hưởng cuộc sống xa hoa, tiền bạc ngập lối ngồi không cũng hưởng Phúc trong tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Từng làm người đại diện cho chuỗi phòng khám thẩm mỹ, Lâm Chí Dĩnh gặp rắc rối

Từng làm người đại diện cho chuỗi phòng khám thẩm mỹ, Lâm Chí Dĩnh gặp rắc rối

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang