Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Mới đây, cộng đồng yêu phim Hoa ngữ xôn xao trước loạt hình ảnh hậu trường của dự án cổ trang Quy Loan. Đáng chú ý, khoảnh khắc thân mật giữa Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, đoàn phim Quy Loan đã thực hiện nhiều phân đoạn quan trọng trong bối cảnh đêm. Nổi bật nhất là cảnh hôn được dàn dựng dưới ánh sáng mờ ảo, tạo nên không gian đậm chất điện ảnh. Chính yếu tố hình ảnh kết hợp cùng diễn xuất nhập vai đã góp phần mang đến cảm xúc chân thật, giúp phân cảnh trở nên ấn tượng ngay cả khi chưa chính thức lên sóng.

Ban đầu, sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn từng khiến một bộ phận khán giả hoài nghi. Tuy nhiên, những hình ảnh được hé lộ gần đây đã phần nào thay đổi nhận định này. Sự ăn ý trong cách thể hiện cảm xúc, cùng nhịp diễn tự nhiên giúp cả hai dần chiếm được thiện cảm từ người xem.

Trên mạng xã hội, loạt phản hồi tích cực liên tục xuất hiện sau khi hình ảnh lan truyền. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi mang đến làn gió mới, vừa có chiều sâu cảm xúc vừa giữ được nét lãng mạn cần thiết. Không ít khán giả còn dự đoán họ sẽ trở thành một trong những cặp đôi đáng chú ý nhất khi phim chính thức ra mắt.

Quy Loan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh câu chuyện nhiều biến động của hai nhân vật chính. Trong dự án này, cả hai diễn viên đều có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Trương Lăng Hách xuất hiện với phong thái trầm ổn, có phần gai góc hơn, trong khi Lâm Duẫn gây ấn tượng với khí chất mạnh mẽ, toát lên vẻ kiên định của nhân vật. Những phân đoạn tình cảm được xây dựng hợp lý được kỳ vọng sẽ góp phần làm nổi bật tuyến truyện chính.

Dù chưa ấn định thời điểm phát sóng, Quy Loan vẫn đang duy trì sức nóng nhờ hiệu ứng từ dàn diễn viên và những hình ảnh hậu trường được hé lộ. Với những tín hiệu tích cực ban đầu, khán giả đang kỳ vọng dự án sẽ tạo được dấu ấn khi chính thức ra mắt, đặc biệt là các phân cảnh tình cảm giàu cảm xúc của cặp đôi chính.

