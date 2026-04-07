Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Sao quốc tế 07/04/2026 18:15

Giữa lúc làn sóng tranh cãi xoay quanh hình tượng “tướng quân phấn nền” trong Trục Ngọc chưa kịp hạ nhiệt, Trương Lăng Hách bất ngờ rơi vào thế khó khi câu chuyện không còn dừng lại ở một vai diễn gây tranh cãi, mà đã lan rộng thành vấn đề thẩm mỹ và giá trị sáng tác của cả ngành phim truyền hình.

Thời gian qua, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn tướng quân Tạ Chinh gây tranh cãi trong bộ phim "Trục ngọc". Hình ảnh tướng quân với lớp son phấn đậm và tạo dáng điệu đà bị cho là quá lố, khiến nam diễn viên vướng rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa.

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã tổ chức hội nghị khẩn, đồng thời áp dụng lệnh hạn chế ngầm: các phim Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là cổ trang, sẽ bị xét duyệt kỹ trước khi lên sóng.

Quyết định này tác động mạnh đến sự nghiệp đang lên của nam diễn viên Gen Z, hạn chế cơ hội tham gia các dự án phim lớn, đặc biệt là những tác phẩm chính kịch do các cơ quan quản lý và ban ngành chỉ đạo sản xuất trong tương lai.

Trương Lăng Hách bị nhiều tờ báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo… chỉ trích gay gắt vì vai diễn tướng quân trang điểm quá đà, làm mất vẻ nam tính và can trường, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành phim ảnh.

Hình ảnh này bị cho là làm xấu hình ảnh người lính chiến trường, gây phản ứng mạnh từ cơ quan ngôn luận và quân đội Trung Quốc. Không chỉ ở trong nước, hình ảnh chiến tướng son phấn còn bị truyền thông quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc đưa tin, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nghệ thuật truyền hình Trung Quốc.

Sau đó, Đài trung ương CCTV đã xóa và chỉnh sửa toàn bộ bài đăng khen ngợi Trương Lăng Hách trên Weibo. Động thái này cùng với làn sóng phê bình từ nhiều báo lớn cho thấy nam diễn viên đang đối mặt với nguy cơ bị cấm sóng ngầm, tương tự trường hợp của Thang Duy trước đây vì vai diễn gây tranh cãi trong phim "Sắc, giới".

Đồng thời, Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc yêu cầu các đoàn phim điều chỉnh hình tượng võ tướng trên màn ảnh. Cụ thể, các nhân vật nam trang điểm đậm, thiếu khí chất mạnh mẽ không được xuất hiện.

Đáng chú ý, quy định "diễn vai gì phải ra dáng vai đó" được nhấn mạnh: tướng quân chinh chiến không được xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, chỉn chu quá mức, mà phải thể hiện vẻ phong trần của chiến trường.

Trục ngọc là một điển hình của dòng phim cổ trang thần tượng bối cảnh lịch sử chỉ đóng vai trò làm nền cho câu chuyện tình yêu. Nhân vật ra chiến trường là để cứu người yêu, tham gia quyền lực cũng vì bảo vệ người yêu. Đây không phải là hiện tượng mới, mà là logic vận hành chủ đạo của dòng phim cổ trang thần tượng trong nhiều năm qua, một dòng phim được thiết kế để tối đa hóa giá trị cảm xúc cho khán giả.

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Tranh cãi tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách khiến các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc phải họp gấp để chấn chỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

