Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Sao quốc tế 07/04/2026 18:15

Giữa lúc làn sóng tranh cãi xoay quanh hình tượng “tướng quân phấn nền” trong Trục Ngọc chưa kịp hạ nhiệt, Trương Lăng Hách bất ngờ rơi vào thế khó khi câu chuyện không còn dừng lại ở một vai diễn gây tranh cãi, mà đã lan rộng thành vấn đề thẩm mỹ và giá trị sáng tác của cả ngành phim truyền hình.

Thời gian qua, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn tướng quân Tạ Chinh gây tranh cãi trong bộ phim "Trục ngọc". Hình ảnh tướng quân với lớp son phấn đậm và tạo dáng điệu đà bị cho là quá lố, khiến nam diễn viên vướng rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa.

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã tổ chức hội nghị khẩn, đồng thời áp dụng lệnh hạn chế ngầm: các phim Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là cổ trang, sẽ bị xét duyệt kỹ trước khi lên sóng.

Quyết định này tác động mạnh đến sự nghiệp đang lên của nam diễn viên Gen Z, hạn chế cơ hội tham gia các dự án phim lớn, đặc biệt là những tác phẩm chính kịch do các cơ quan quản lý và ban ngành chỉ đạo sản xuất trong tương lai.

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền' - Ảnh 1

Trương Lăng Hách bị nhiều tờ báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo… chỉ trích gay gắt vì vai diễn tướng quân trang điểm quá đà, làm mất vẻ nam tính và can trường, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành phim ảnh.

Hình ảnh này bị cho là làm xấu hình ảnh người lính chiến trường, gây phản ứng mạnh từ cơ quan ngôn luận và quân đội Trung Quốc. Không chỉ ở trong nước, hình ảnh chiến tướng son phấn còn bị truyền thông quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc đưa tin, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nghệ thuật truyền hình Trung Quốc.

Sau đó, Đài trung ương CCTV đã xóa và chỉnh sửa toàn bộ bài đăng khen ngợi Trương Lăng Hách trên Weibo. Động thái này cùng với làn sóng phê bình từ nhiều báo lớn cho thấy nam diễn viên đang đối mặt với nguy cơ bị cấm sóng ngầm, tương tự trường hợp của Thang Duy trước đây vì vai diễn gây tranh cãi trong phim "Sắc, giới".

Đồng thời, Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc yêu cầu các đoàn phim điều chỉnh hình tượng võ tướng trên màn ảnh. Cụ thể, các nhân vật nam trang điểm đậm, thiếu khí chất mạnh mẽ không được xuất hiện.

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền' - Ảnh 2

Đáng chú ý, quy định "diễn vai gì phải ra dáng vai đó" được nhấn mạnh: tướng quân chinh chiến không được xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, chỉn chu quá mức, mà phải thể hiện vẻ phong trần của chiến trường.

Trục ngọc là một điển hình của dòng phim cổ trang thần tượng bối cảnh lịch sử chỉ đóng vai trò làm nền cho câu chuyện tình yêu. Nhân vật ra chiến trường là để cứu người yêu, tham gia quyền lực cũng vì bảo vệ người yêu. Đây không phải là hiện tượng mới, mà là logic vận hành chủ đạo của dòng phim cổ trang thần tượng trong nhiều năm qua, một dòng phim được thiết kế để tối đa hóa giá trị cảm xúc cho khán giả.

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Tranh cãi tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách khiến các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc phải họp gấp để chấn chỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc'

Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi nhắc đến Leonardo DiCaprio và đàn ông Đông Nam Á

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi nhắc đến Leonardo DiCaprio và đàn ông Đông Nam Á

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 9 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?