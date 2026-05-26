Bé trai đuối nước mất ý thức, ngừng tim khi đi bơi ở bể gần nhà

Người dân xung quanh đã nhanh chóng thực hiện cấp cứu tim phổi tại chỗ cho trẻ trước khi Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhập Khoa Hồi sức tích cực nhi.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP Hà Nội) ngày 25/5 cho biết vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau tai nạn đuối nước, nhờ được người dân sơ cứu đúng cách tại chỗ.

BSCKII.Hoàng Văn Kết, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực nhi, cho biết tại thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, giảm oxy máu nghiêm trọng và hôn mê sau thiếu oxy não.

Qua thăm khám và theo dõi, trẻ được xác định có tổn thương phổi cấp sau đuối nước và ảnh hưởng toàn thân do giai đoạn thiếu oxy kéo dài, cần điều trị hồi sức tích cực và theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và thần kinh.

Nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu được áp dụng ngay cho bệnh nhi này. Bác sĩ chỉ định thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, điều trị bảo vệ não sau thiếu oxy và kiểm soát thân nhiệt chủ động nhằm hạn chế tối đa tổn thương thần kinh thứ phát.

Nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu được áp dụng ngay cho bệnh nhi bị đuối nước - Ảnh: VietNamnet

Theo thông tin từ VietNamNet, trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi liên tục, đánh giá sát diễn biến hô hấp, tuần hoàn và thần kinh để kịp thời điều chỉnh phác đồ hồi sức tối ưu.

Sau gần 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã cai máy thở thành công, rút nội khí quản, phục hồi ý thức tốt. "Đặc biệt không ghi nhận di chứng thần kinh sau hồi sức", bác sĩ Kết chia sẻ ngày 25/5.

Mùa hè là thời điểm gia tăng tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ. Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều trẻ tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước, đồng thời trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu để bảo vệ trẻ trong những tình huống khẩn cấp.

