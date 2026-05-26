Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Đời sống 26/05/2026 09:10

Hôm nay ngày 26/5/2026, giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu thô đi xuống. Trong khi đó, vàng miếng SJC tiếp tục giảm, mất giá lên 5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tháng 5.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158,5 triệu đồng, bán ra 161,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra ra 161,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 159 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng miếng 400.000 đồng, xuống 158,3 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 161,5 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 158,3 triệu đồng, bán ra 161,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng…Giá vàng đã giảm gần 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 5.

Giá vàng trong nước giảm. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.571 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.533 USD/ounce.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm này sáng hôm qua, mức giá gần như không thay đổi.

Sự gia tăng của kim loại quý trong phiên này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố then chốt: đồng USD yếu đi, kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá dầu thô giảm mạnh.

Điểm nóng địa chính trị eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, lạm phát và kim loại quý. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường nghiêng về kịch bản giảm căng thẳng hơn là rủi ro gián đoạn mới. Nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới thỏa thuận hòa bình, giúp mở lại tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng này.

Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 91,8 USD/thùng - mức thấp nhất trong hai tuần qua. Việc giá dầu giảm đã làm hạ kỳ vọng lạm phát, hỗ trợ đồng USD yếu hơn, từ đó thúc đẩy giá vàng đi lên.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ so với các đồng tiền chính khác, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng .

Theo giới phân tích tâm lý thị trường đang chuyển dịch theo hướng lạc quan hơn về triển vọng giảm căng thẳng địa chính trị và hạ nhiệt lạm phát năng lượng.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ trong những ngày, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục chi phối biến động của giá vàng trong thời gian tới.

Hôm nay, ngày 25/5/2026 giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau đà sụt giảm mạnh vào tuần trước nhưng mức tăng không nhanh bằng kim loại quý thế giới.

