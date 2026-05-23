Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Đời sống 23/05/2026 10:02

Hôm nay, ngày 23/5/2026, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp về 161,5 triệu đồng/lượng – thấp nhất trong gần 5 tháng qua.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 23/5, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp vàng khác niêm yết mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng điều chỉnh tiếp về mức 158 triệu đồng/lượng mua vào, 161 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong 1 ngày, giá vàng trong nước giảm thêm khoảng 1 triệu đồng. Không chỉ ở mức thấp nhất trong gần 5 tháng qua, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã mất khoảng 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh kỷ lục hồi cuối tháng 1.

Những người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này sẽ lỗ tới 30-32 triệu đồng/lượng (giảm 15%-16%). Ngay cả những người mua vàng dịp Thần Tài ở vùng giá 185-186 triệu đồng/lượng, thời điểm này cũng lỗ hàng chục triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin bái Thanh Niên, giá vàng thế giới xuống 4.508,5 USD/ounce, giảm 27 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 143,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới trên 18 triệu đồng.

Kim loại quý liên tục đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn dao động ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản, xuống khoảng 4,56%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm hơn 4 điểm cơ bản, xuống mức khoảng 5,06%. Điều này làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, giá dầu cũng ở mức cao khiến nỗi lo về lạm phát gia tăng cũng không hề giảm. Kết quả cuộc khảo sát công bố hôm qua cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5, khi giá xăng tăng vọt làm gia tăng lo ngại về khả năng chi trả của người dân.

Nhiều nhà phân tích quốc tế đều cho rằng, các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí sẽ tăng lãi suất. Kỳ vọng này gây thêm áp lực lên nhu cầu đối với vàng dù kim loại quý này vốn được xem là công cụ phòng hộ lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo 58% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trước tháng 12 năm nay...

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