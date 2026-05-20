Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Đời sống 20/05/2026 09:26

Hôm nay, ngày 20/5/2026, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD phục hồi, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng. ACB giảm giá mua 1,5 triệu đồng, mua vào 160 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 162,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng, xuống 160 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 163,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 159,3 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.483 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với đỉnh cao nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.560 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm tới gần 100 USD.

Đà giảm mạnh của giá vàng xuất phát từ việc tăng giá của đồng USD và áp lực từ thị trường trái phiếu. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,6%, đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Thế nhưng, lo ngại lạm phát dai dẳng liên quan đến nguồn cung dầu mỏ, đã phần nào triệt tiêu tác động tích cực này.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm hơn 300 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq tiếp tục chuỗi giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu, dồn vốn vào USD và trái phiếu. Từ đó, dòng tiền chảy vào kim loại quý bị hạn chế. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép sụt giảm.

Với diễn biến hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cập nhật tình hình căng thẳng Mỹ - Iran để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

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