Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Đời sống 20/05/2026 09:26

Hôm nay, ngày 20/5/2026, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD phục hồi, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng. ACB giảm giá mua 1,5 triệu đồng, mua vào 160 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 162,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng, xuống 160 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 163,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 159,3 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.483 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với đỉnh cao nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.560 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm tới gần 100 USD.

Đà giảm mạnh của giá vàng xuất phát từ việc tăng giá của đồng USD và áp lực từ thị trường trái phiếu. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,6%, đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Thế nhưng, lo ngại lạm phát dai dẳng liên quan đến nguồn cung dầu mỏ, đã phần nào triệt tiêu tác động tích cực này.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm hơn 300 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq tiếp tục chuỗi giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu, dồn vốn vào USD và trái phiếu. Từ đó, dòng tiền chảy vào kim loại quý bị hạn chế. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép sụt giảm.

Với diễn biến hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cập nhật tình hình căng thẳng Mỹ - Iran để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 19/5/2026 giá vàng thế giới đảo chiều bật tăng xuất phát chủ yếu từ việc được mua vào nhiều ở vùng giá thấp, đồng thời lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Trời không phụ lòng người sau ngày 20/5/2026, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Trời không phụ lòng người sau ngày 20/5/2026, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Đời sống 34 phút trước
3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến sau ngày 20/5/2026

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến sau ngày 20/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Sự thật về trải nghiệm Apple Watch Series 11: thiết bị này có đáng tiền hơn bản Ultra?

Sự thật về trải nghiệm Apple Watch Series 11: thiết bị này có đáng tiền hơn bản Ultra?

Tin nóng 1 giờ 53 phút trước
Sau gần một giờ nỗ lực, 2 người cứu hộ bắt sống trăn khổng lồ dài 3,6 mét, cố gắng nuốt chửng con dê

Sau gần một giờ nỗ lực, 2 người cứu hộ bắt sống trăn khổng lồ dài 3,6 mét, cố gắng nuốt chửng con dê

Video 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi đời dễ dàng, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, vận mệnh rực rỡ sáng chói

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi đời dễ dàng, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, vận mệnh rực rỡ sáng chói

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/5/2026, không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/5/2026, không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/5/2026, 3 con giáp chính thức hết nghèo, hưởng trọn lộc trời, tiền đếm không xuể, vinh hoa phú quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/5/2026, 3 con giáp chính thức hết nghèo, hưởng trọn lộc trời, tiền đếm không xuể, vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp may mắn tiền chảy vào túi 'ào ào', giàu sang khó ai bì kịp, tình duyên khởi sắc

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp may mắn tiền chảy vào túi 'ào ào', giàu sang khó ai bì kịp, tình duyên khởi sắc

Từ ngày 20/5 đến 30/5 dương lịch, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Từ ngày 20/5 đến 30/5 dương lịch, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương

Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương

NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90%

Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90%

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Bộ Y tế yêu cầu tăng phòng chống đuối nước trẻ em dịp hè sau hàng loạt vụ việc thương tâm

Bộ Y tế yêu cầu tăng phòng chống đuối nước trẻ em dịp hè sau hàng loạt vụ việc thương tâm