Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương

Đời sống 20/05/2026 05:15

Tối 19/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân ba người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã Hậu Thạnh.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, tối 19/5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm.

Vào khoảng 18 giờ 5 phút cùng ngày, tại một căn nhà ở xã Hậu Thạnh xảy ra vụ án mạng khiến 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên tử vong. 

Nghi phạm được xác định là nam thanh niên tên Bằng, ngụ địa phương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người này có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình phản đối.

Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình. Trong lúc cự cãi, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến cô gái cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh xác nhận vụ việc đau lòng trên và cho biết, các nạn nhân có mối quan hệ bà cháu, mẹ con trong cùng một gia đình.

Thời điểm được phát hiện, trên cơ thể các nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng. Do thương tích quá nặng, hai người đã tử vong ngay tại hiện trường, nạn nhân còn lại cũng không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Hiện phía Công an đang tập trung lực lượng tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân", vị đại diện thông tin.

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