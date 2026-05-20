Kinh hoàng cảnh tượng 2 con voi lao vào đánh nhau, người phụ nữ bị đè tử vong thương tâm

Một du khách 33 tuổi đến từ Tamil Nadu, Ấn Độ, đã tử vong trong một tai nạn thương tâm sau khi bị mắc kẹt dưới một con voi trong cuộc đối đầu bất ngờ giữa 2 con vật bị nuôi nhốt. Vụ việc xảy ra tại Trại voi Dubare nổi tiếng ở quận Kodagu, bang Karnataka vào ngày 18/5.

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

