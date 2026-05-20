99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

Dinh dưỡng 20/05/2026 05:00

Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi lấy nước cốt, tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là phần chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe hơn cả phần ruột và nước cốt nhưng không phải ai cũng biết.

Trong y học cổ truyền phương Đông, vỏ các loại quả họ cam quýt (trần bì) từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, hóa đờm, hành khí và điều hòa tỳ vị. Ngày nay, y học hiện đại cũng dần khẳng định rằng vỏ chanh không chỉ an toàn để sử dụng mà còn giàu dưỡng chất hơn phần thịt quả.

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao. Đặc biệt, lớp vỏ ngoài lại tích lũy lượng lớn chất chống oxy hóa. Khi được làm sạch và sử dụng hợp lý, vỏ chanh có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Công dụng của vỏ chanh

Hỗ trợ giảm cholesterol: Trong vỏ chanh có chứa polyphenol flavonoid, hợp chất được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Nhờ đó, việc sử dụng vỏ chanh hợp lý có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali trong vỏ chanh giúp hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và kiểm soát cholesterol ở mức phù hợp. Điều này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe xương: Vỏ chanh chứa vitamin C và canxi, hai dưỡng chất cần thiết cho hệ xương. Việc sử dụng đúng cách có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề liên quan đến xương như loãng xương hay viêm khớp.

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ đào thải độc tố: Các hợp chất như bioflavonoid trong vỏ chanh có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố theo cơ chế tự nhiên, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho rằng, đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ thải độc của vỏ chanh có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Cách bổ sung vỏ chanh an toàn và hiệu quả

Để tận dụng lợi ích của vỏ chanh, cần sử dụng đúng cách:

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Rửa kỹ chanh trước khi dùng để loại bỏ cặn thuốc trừ sâu và vi khuẩn.

- Bào nhỏ vỏ chanh, dùng làm topping cho đồ uống hoặc món tráng miệng.

- Thêm vỏ chanh vào món mặn, nước sốt, nước ướp hoặc nước chấm.

- Dùng vỏ chanh trang trí cá nướng, hải sản.

- Cho vỏ chanh vào nước dùng khi nấu cơm, cháo, quinoa hoặc súp.

- Bảo quản vỏ chanh trong hộp kín, để tủ lạnh và dùng trong vài ngày.

Vỏ chanh không phải là phần bỏ đi, mà là nguồn dưỡng chất đáng giá nếu được sử dụng hợp lý. Việc tận dụng vỏ chanh không chỉ giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn mà còn góp phần xây dựng lối sống xanh, tiết kiệm và tốt cho sức khỏe lâu dài.

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   vỏ chanh công dụng của vỏ chanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/5/2026, 3 con giáp không muốn cũng phải đón sóng tài lộc bơi trong biển bạc vàng, tiền vào tận cửa ấm êm no đủ trọn đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/5/2026, 3 con giáp không muốn cũng phải đón sóng tài lộc bơi trong biển bạc vàng, tiền vào tận cửa ấm êm no đủ trọn đời

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp may mắn tiền chảy vào túi 'ào ào', giàu sang khó ai bì kịp, tình duyên khởi sắc

Đúng hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp may mắn tiền chảy vào túi 'ào ào', giàu sang khó ai bì kịp, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bị rắn độc cắn khi đang ngủ, bé gái 6 tuổi liệt cơ toàn thân

Bị rắn độc cắn khi đang ngủ, bé gái 6 tuổi liệt cơ toàn thân

Sức khỏe 1 giờ 5 phút trước
Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương

Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/5/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/5/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Hai ngư dân vô cùng thích thú khi bắt được con cá nước ngọt khổng lồ nặng 75kg, dài 1,9 mét

Hai ngư dân vô cùng thích thú khi bắt được con cá nước ngọt khổng lồ nặng 75kg, dài 1,9 mét

Video 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Cuối ngày hôm nay (20/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 2 con voi lao vào đánh nhau, người phụ nữ bị đè tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 con voi lao vào đánh nhau, người phụ nữ bị đè tử vong thương tâm

Video 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"

Bí quyết da hồng, tóc mượt từ "vị thuốc tự nhiên": Vừa bổ máu, dưỡng nhan lại rẻ tiền, dễ kiếm

Bí quyết da hồng, tóc mượt từ "vị thuốc tự nhiên": Vừa bổ máu, dưỡng nhan lại rẻ tiền, dễ kiếm

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"