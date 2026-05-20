99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

Dinh dưỡng 20/05/2026 05:00

Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi lấy nước cốt, tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là phần chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe hơn cả phần ruột và nước cốt nhưng không phải ai cũng biết.

Trong y học cổ truyền phương Đông, vỏ các loại quả họ cam quýt (trần bì) từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, hóa đờm, hành khí và điều hòa tỳ vị. Ngày nay, y học hiện đại cũng dần khẳng định rằng vỏ chanh không chỉ an toàn để sử dụng mà còn giàu dưỡng chất hơn phần thịt quả.

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao. Đặc biệt, lớp vỏ ngoài lại tích lũy lượng lớn chất chống oxy hóa. Khi được làm sạch và sử dụng hợp lý, vỏ chanh có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Công dụng của vỏ chanh

Hỗ trợ giảm cholesterol: Trong vỏ chanh có chứa polyphenol flavonoid, hợp chất được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Nhờ đó, việc sử dụng vỏ chanh hợp lý có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali trong vỏ chanh giúp hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và kiểm soát cholesterol ở mức phù hợp. Điều này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe xương: Vỏ chanh chứa vitamin C và canxi, hai dưỡng chất cần thiết cho hệ xương. Việc sử dụng đúng cách có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề liên quan đến xương như loãng xương hay viêm khớp.

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ đào thải độc tố: Các hợp chất như bioflavonoid trong vỏ chanh có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố theo cơ chế tự nhiên, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho rằng, đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ thải độc của vỏ chanh có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Cách bổ sung vỏ chanh an toàn và hiệu quả

Để tận dụng lợi ích của vỏ chanh, cần sử dụng đúng cách:

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Rửa kỹ chanh trước khi dùng để loại bỏ cặn thuốc trừ sâu và vi khuẩn.

- Bào nhỏ vỏ chanh, dùng làm topping cho đồ uống hoặc món tráng miệng.

- Thêm vỏ chanh vào món mặn, nước sốt, nước ướp hoặc nước chấm.

- Dùng vỏ chanh trang trí cá nướng, hải sản.

- Cho vỏ chanh vào nước dùng khi nấu cơm, cháo, quinoa hoặc súp.

- Bảo quản vỏ chanh trong hộp kín, để tủ lạnh và dùng trong vài ngày.

Vỏ chanh không phải là phần bỏ đi, mà là nguồn dưỡng chất đáng giá nếu được sử dụng hợp lý. Việc tận dụng vỏ chanh không chỉ giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn mà còn góp phần xây dựng lối sống xanh, tiết kiệm và tốt cho sức khỏe lâu dài.

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   vỏ chanh công dụng của vỏ chanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 32 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này