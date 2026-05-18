Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 18/05/2026 05:00

Quả mận không chỉ được biết đến là một loại trái cây phổ biến mà còn được ứng dụng rộng rãi trong y học với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Quả mận rất giàu vitamin và dưỡng chất, có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp nếu được dùng vừa phải: thanh lọc máu, khỏe tim, chống lão hóa, sáng mắt, làm đẹp da, tóc…

Trong nghiên cứu của y học hiện đại, mận chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, chống viêm... giúp tăng cường trí nhớ, thanh lọc máu, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giảm cân. Mận cũng là một phương thuốc hỗ trợ điều trị táo bón, tiểu đường và thậm chí có thể ngăn ngừa bệnh tim và ung thư.

Quả mận có tác dụng như thế nào?

Mận giúp giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch: Kali chứa trong quả mận giúp kiểm soát huyết áp, ổn định nhịp tim và bảo vệ hệ tim mạch. Bên cạnh đó, mận chứa rất ít chất béo và nhiều chất xơ còn có tác dụng giảm lượng cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu, nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân béo phì và bị tiểu đường nên ăn mận vì: Mận có rất ít calo, bù lại thì chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ chất béo và chất đường từ thực phẩm, tăng tiết insulin. Ngoài ra nhờ quá trình này mà lượng đường huyết trong cơ thể luôn được duy trì ở mức ổn định, vì vậy mận rất thích hợp cho người bị thừa cân, rối loạn mỡ máu và tiểu đường.

Quả mận giúp ngừa táo bón và cải thiện hệ tiêu hóa: Chất xơ không hòa tan của quả mận có tác dụng ngăn cản dịch vị và vi khuẩn có hại tác động xấu đến niêm mạc dạ dày. Ngoài ra còn giúp chúng ta có cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn, kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, nhuận tràng.

Quả mận và công dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch: Một quả mận có thể cung cấp cho chúng ta 7% lượng vitamin C, 8% lượng vitamin A với công dụng nâng cao sức đề kháng, chống oxy hóa, tăng liên kết các mô và tạo collagen. Nhờ đó giúp làn da luôn căng mịn và giảm nếp nhăn.

 

Những người ‘đại kỵ’ với quả mận

Người đang đói: Mận là loại trái cây phổ biến vào mùa hè nhưng bạn nên tránh ăn mận khi đói. Bởi thói quen ăn mận khi đói có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi chất oxalate trong mận có thể cản trở quá trình hấp thu canxi trong cơ thể và kết quả là dẫn đến kết tủa canxi trong thận, ảnh hưởng tới thận và bàng quang. Do đó bạn không nên ăn nhiều mận. Ngoài ra, ăn mận vào lúc đói vì mận có tính axit cao có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Phụ nữ có thai: Bà bầu có thân nhiệt nóng hơn bình thường không nên ăn nhiều mận vì có thể sinh phát ban, gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Người có cơ địa nhiệt, nóng: Mận có tính nóng nên ăn nhiều mận có thể gây ra các hiện tượng nóng trong, nhiệt miệng, mụn nhọt… Người có cơ địa dạng nhiệt thì chỉ cần ăn vài quả mận là có thể thấy ngay tác dụng phụ đáng sợ này.

Người bị bệnh dạ dày: Mận có tính acid cao nên có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày và men răng, nhất là men răng trẻ em còn yếu, dễ bị ảnh hưởng. Ăn mận khi đói có thể gây ra những triệu chứng cồn cào, khó chịu. Nếu bạn bị bệnh dạ dày mà ăn nhiều mận sẽ cảm nhận sự diễn tiến tăng nặng của bệnh.

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn xoài sai cách, cơ thể có thể nhận về những tác dụng phụ không mong muốn.

