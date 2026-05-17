Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Đời sống 17/05/2026 13:08

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/5, đại diện Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa ban hành công văn (gửi UBND các xã, phường, đặc khu; cơ sở kinh doanh dược; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) về việc thu hồi thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%.

Theo nội dung công văn, Sở Y tế nhận được Quyết định số 291/QĐ-QLD ngày 11/5 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi trên toàn quốc do vi phạm mức độ 3 của thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành: 893100060724; số lô: 10370725; NSX: 14/7/2025; HD: 14/1/2028), do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Mẫu thuốc nhỏ mắt nêu trên được xác định không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Độ trong".

Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% - Ảnh 1
Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%. Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% nêu trên, cũng như khẩn trương tiến hành thủ tục thu hồi thuốc vi phạm chất lượng theo quy định.

UBND xã, phường, đặc khu tại TPHCM được đề nghị thông báo việc thu hồi lô thuốc nêu trên đến cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng thực hiện thu hồi lô thuốc nêu trên; xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Sở Y tế TPHCM giao Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Phòng Kiểm tra - Pháp chế kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành. Các đơn vị chức năng phải báo cáo việc kiểm tra về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan chức năng có liên quan.

"Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện", cơ quan quản lý y tế ở TPHCM nêu.

Như trước đó báo VietNamNet đã đưa tin, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo yêu cầu thu hồi trên toàn địa bàn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế, đơn vị kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn thu hồi lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành: 893100060724; số lô: 10370725; ngày sản xuất: 14/07/2025; hạn dùng: 14/01/2028).

Lý do thu hồi là do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3).

Trước tình hình trên, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh và người dân dừng ngay việc bán lẻ, kê đơn cũng như sử dụng lô thuốc nêu trên. Các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, trả lại nhà phân phối và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế tỉnh trước ngày 29/5/2026.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, Sở Y tế cũng giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường giám sát, rà soát và lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm của Pharmedic đang lưu thông trên địa bàn.

Đồng thời, lực lượng thanh tra và các đơn vị chức năng tại xã, phường được yêu cầu vào cuộc quyết liệt. Mọi trường hợp cố tình tiếp tục kinh doanh hoặc sử dụng lô thuốc đã có lệnh đình chỉ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/5, Sở Y tế Lâm Đồng đã có thông báo thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

