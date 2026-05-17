Ca sĩ Miu Lê vừa bị khởi tố, tạm giam: Công ty quản lý nói gì?

Đời sống 17/05/2026 11:27

Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn bị bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ. Công ty quản lý nữ ca sĩ khẳng định 'không bao che'.

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM) cùng Vũ Khương An (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Canada) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

Hôm 14/5, ba người này chưa bị khởi tố do nhà chức trách cho rằng "chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự", là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án.

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Miu Lê (giữa hàng đầu) cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng với 3 người đã bị khởi tố hôm 10/5, hiện vụ án có tổng 7 bị can. Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, trước diễn biến trên, KIM Entertainment khẳng định quan điểm nhất quán: luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Trong giai đoạn tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý giữ vai trò đại diện làm việc với các đối tác, nhãn hàng và đơn vị sản xuất liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp của ca sĩ Miu Lê.

Đơn vị quản lý cũng nhìn nhận đây là vụ việc nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, các đối tác, nhãn hàng và đơn vị sản xuất vì những ảnh hưởng phát sinh từ sự việc.

Thay mặt nghệ sĩ, đơn vị quản lý gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ vì đã làm mất niềm tin; đồng thời cáo lỗi đến các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức do sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như các kế hoạch, dự án liên quan.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

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