Điểm mặt 3 kiểu ăn sáng quen thuộc đang âm thầm "tiếp tay" cho tế bào ung thư

Sống khỏe 17/05/2026 05:30

Bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất quyết định năng lượng của cả ngày. Việc ăn sáng đúng giờ không chỉ kích hoạt quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo tốt hơn mà còn cung cấp 'nhiên liệu' để bạn học tập và làm việc hiệu quả. Đừng bao giờ bỏ qua bữa sáng nếu muốn bảo vệ sức khỏe nhé!

Nếu ăn sáng đúng cách sẽ giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng nếu ăn sáng sai cách và kéo dài sẽ phá hủy cơ thể nghiêm trọng. Dưới đây là 3 kiểu ăn sáng cực kỳ tai hại cho cơ thể, tăng nguy cơ ung thư mà nhiều người vẫn vô tư ăn.

Ăn sáng với bánh quẩy chiên 

Bánh quẩy chiên là một món ăn khá phổ biến tại nước ta. Nhiều người thích ăn bánh quẩy chiên với cháo hoặc uống thêm sữa đậu nành, để hoàn thành 1 bữa sáng đơn giản, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ăn sáng kiểu này trong thời gian dài sẽ gây bất lợi cho sức khỏe.

Điểm mặt 3 kiểu ăn sáng quen thuộc đang âm thầm 'tiếp tay' cho tế bào ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân từ việc bánh quẩy được chiên ở nhiệt độ cao có lượng chất béo cao, cộng thêm sữa đậu nành cũng là loại thực phẩm hàm lượng chất béo nhất định, lượng dầu trong hỗn hợp bữa sáng này rõ ràng vượt quá tiêu chuẩn gây ra những bất lợi cho sức khỏe như khó tiêu, béo phì, bệnh tim mạch, huyết áp.

Ăn sáng thực phẩm chế biến sẵn

Buổi sáng nhiều người thường chọn cách ăn uống đơn giản để tiết kiệm thời gian, chính vì vậy các món chế biến sẵn như: xúc xích, thịt xông khói, giăm bông… được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, những món ăn chứa nitrite giúp kéo dài hạn sử dụng và làm chúng trở nên mềm mại, hồng hào hơn.

Điểm mặt 3 kiểu ăn sáng quen thuộc đang âm thầm 'tiếp tay' cho tế bào ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân nitrite không phải chất gây ung thư, nhưng khi xâm nhập vào cơ thể sẽ liên kết với chất phân giải protein trong dạ dày, hình thành một chất gây ung thư nitrosamine. Năm 2015, WHO đã xếp thịt chế biến vào nhóm "chất gây ung thư loại 1", mức độ nguy hiểm tương đương hút thuốc lá, được coi là nguyên nhân có thể gây ung thư ruột.

Ăn sáng với các đồ ăn vặt

Bánh quy, bim bim, socola… những món ăn vặt phổ biến được nhiều người chọn để thay thế cho bữa sáng. Tuy nhiên, những món ăn này có thể ăn lúc đói nhưng không nên dùng thay thế bữa sáng, như vậy không khoa học.

Điểm mặt 3 kiểu ăn sáng quen thuộc đang âm thầm 'tiếp tay' cho tế bào ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn nhẹ chủ yếu là thực phẩm thô, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ. Ngoài ra, nó còn khiến bạn có cảm giác no, ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa năng lượng không cần thiết nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể suy giảm thể lực và dễ mắc bệnh.

Một bữa sáng đầy đủ chất bao gồm những gì?

Ăn sáng không chưa đủ, ăn sáng đầy đủ chất mới giúp cơ thể nạp vào một nguồn năng lượng cần thiết, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả cả ngày. Theo đó, một số những thực phẩm nên được tiêu thụ vào bữa sáng như sau:

Tinh bột nguyên cám: yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang, khoai mì, ngũ cốc… Đây là những thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ và những vitamin có lợi cho cơ thể. Giúp bạn cảm thấy no lâu đồng thời kiểm soát được lượng đường trong máu.

Chất béo tốt từ: bơ, dầu oliu… có tác dụng giúp bạn giảm cân, đẩy lùi lão hóa, tái tạo da và rất tốt cho cơ thể.

Thực phẩm giàu protein: trứng, các loại hạt như đậu đỏ, đậu nành, hạnh nhân… cung cấp một lượng axit béo omega 3 rất tốt cho cơ thể. Nếu muốn bổ sung thêm kali và chất xơ, bạn có thể ăn kèm với một vài lát chuối.

Thực phẩm giàu vitamin C: bạn có thể ăn cà chua, dâu tây, việt quất, táo, nho… có chứa nhiều vitamin, nhiều chất xơ và ít calo.

Bánh mì, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người nhưng những người này chớ dại ăn nhiều

Bánh mì, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người nhưng những người này chớ dại ăn nhiều

Bánh mì là loại thực phẩm ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số nguy hiểm, dẫn đến bệnh tật cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn sáng ăn sáng sai cách sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 43 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 43 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe