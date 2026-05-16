'Cuộc yêu' ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 16/05/2026 22:00

Sau “cuộc yêu”, tôi rơi vào hoang mang, cảm giác hỗn loạn giằng xé. Ngày mai, chúng tôi đã nhận quyết định ly hôn rồi, liệu người đàn ông này có phải là người chồng đích thực của tôi không? Anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo lại?

Chỉ còn một ngày nữa thôi, hai chúng tôi sẽ ra tòa chính thức nhận quyết định ly hôn. Từ nay đường ai nấy đi, duyên phận đến đây là hết rồi.

Vậy mà tối hôm nay, anh có uống một chút rượu và tìm đến nhà riêng của tôi, căn nhà tôi mới thuê, để thăm con. Hai đứa con lâu không gặp bố, quấn quýt không rời, nhất định không cho bố về. Đêm muộn rồi nên anh xin được ở lại với hai con. Tôi bằng lòng vì thương con. 

Đã mấy tháng cô đơn một mình, nay lại gặp hơi người cũ, tôi đã không kìm được lòng mình nữa. Chúng tôi đã trải qua một đêm trọn vẹn và chưa bao giờ thấy cần nhau đến thế.

Sau “cuộc yêu”, tôi rơi vào hoang mang, cảm giác hỗn loạn giằng xé. Ngày mai, chúng tôi đã nhận quyết định ly hôn rồi, liệu người đàn ông này có phải là người chồng đích thực của tôi không? Anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo lại?

'Cuộc yêu' ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Cưới nhau xong, anh phải làm việc xa nhà, hai tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần. Tôi ở cùng gia đình chồng, sau khi sinh hai đứa con xong đều phải tự tay làm mọi việc, rất hiếm hoi mới được chồng đỡ đần.

Còn anh, công việc vô cùng thuận lợi khiến anh thăng quan tiến chức dễ dàng chóng vánh. Đam mê công danh cũng dần dần cuốn anh đi từ lúc nào không rõ.

Vợ chồng cứ vậy mà xa nhau dần. Người đàn ông mà tôi yêu thương ngày nào giờ trở thành người ít nói, lạnh lùng. Anh ngày càng ít quan tâm, hỏi han đến vợ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhạt nhẽo và đơn điệu. Lịch về nhà của anh cũng thưa dần.

Rồi đến một ngày, cả hai đều nhận thấy chúng tôi không còn cần có nhau nữa, họa chăng chỉ là sự giả tạo ngụy trang che mắt gia đình, họ hàng. Và tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình sao đây?

Tôi suy nghĩ kỹ, chủ động nói lời chia tay, thuê nhà ra ở riêng và xin nuôi hai đứa con. Anh đồng ý tất cả.

Tôi chờ mong ngày được cầm quyết định vợ chồng ly hôn trong tay để cuộc đời mình được hoàn toàn giải phóng. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ tìm một người đàn ông nào đó để được yêu thương và chia sẻ, để thoát khỏi cảnh sống tàn của cô Mỵ trong truyện “Vợ chồng A Phủ”.

Vậy mà ngày đó liền kề thì sự việc trên lại xảy ra. Liệu tôi có nên lên tiếng trước để níu kéo anh ta không? Liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là ham muốn nhất thời? Liệu người đàn ông này có đáng để tôi trao gửi nốt phần đời còn lại?

Sau từng ấy câu hỏi, tôi thao thức đến sáng và quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng cho cuộc hôn nhân của mình.

Hợp hay tan cũng là tùy duyên. Chúng tôi đã hết duyên, vậy tốt nhất hãy buông tay nhau. Sau này hai người có gặp nhau đâu đó trên đường, chỉ cần gật đầu chào nhau, như vậy là đủ rồi. Hôn nhân chưa bao giờ là tất cả.

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Nghe tiếng động cùng tiếng la lớn, bố mẹ chồng tôi ào đến cửa phòng ngủ của chúng tôi gõ cửa liên hồi. Tôi và chồng luống cuống mặc quần áo ra mở cửa. Khi bố mẹ chồng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của chiếc giường, tôi cứ ngại ngùng sợ bị họ trêu ghẹo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi "cay mắt" khi bí mật sau ngăn tủ bị phơi bày.

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi "cay mắt" khi bí mật sau ngăn tủ bị phơi bày.

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Bị nhà chồng phân biệt đối xử khi chia đất lại còn đuổi ra ngoài thuê trọ, tôi uất nghẹn phát hiện bí mật phía sau

Bị nhà chồng phân biệt đối xử khi chia đất lại còn đuổi ra ngoài thuê trọ, tôi uất nghẹn phát hiện bí mật phía sau

Bố mẹ chồng đột ngột "mất tích" trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi sốc ngất khi biết lý do không thể ngờ tới

Bố mẹ chồng đột ngột "mất tích" trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi sốc ngất khi biết lý do không thể ngờ tới