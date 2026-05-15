Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 15/05/2026 22:35

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái.

Tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên kế toán trong một công ty tư nhân ở Sài Gòn. Tôi có một bạn gái quen được hai năm, đã định cuối năm nay sẽ về ra mắt gia đình của nhau. Cuộc sống của tôi khá đơn giản, thu nhập mỗi tháng cũng ổn định.

Khoảng nửa năm trước tôi có chuyến công tác ở Long An. Tôi đi cùng nhiều người trong công ty, ở đó làm việc khoảng một tháng. Ngày đầu tiên trong chuyến công tác thì chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, dạo mát. Vừa đi ra khỏi chỗ ăn uống, tôi còn đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì một cô gái lạ bất ngờ chạy đến đứng chặn trước mặt tôi. Cô ấy túm lấy tay tôi gào lên hỏi:

 

“Sao anh nói đi công tác ở Sài Gòn mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái lại trước mặt cứ xoắn xít lên nói những câu không đầu cuối khó hiểu, tôi vội xua tay:

“Cô nói gì vậy? Cô là ai?”.

Nghe tôi nói vậy cô ấy lại càng giận hơn, to tiếng hơn với tôi :

"Đồ khốn!".

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái. Nhưng cũng có người khuyên rằng chắc là cô gái kia nhìn nhầm người.

Cũng chẳng ngờ được, tôi lại gặp lại cô gái lạ đó mấy ngày sau, lần này là trong một siêu thị. Thấy tôi cô ấy lại làm loạn lên, nhưng lần này khi tôi giơ tay đỡ cái tát thứ ba thì cô ấy mới ngỡ ngàng vì mình nhìn nhầm. Cô ấy nói tay phải của tôi không có vết sạo, còn của bạn trai cô ấy thì có một vết phỏng to.

Cô gái lạ đó rối rít xin lỗi tôi vì đã nhìn nhầm vì thật sự trông tôi giống hệt người yêu của cô ấy. Để tôi tin, cô ấy còn lấy hình người yêu của mình ra cho tôi xem. Quả thật khi nhìn hình người đó tôi giật mình vì chúng tôi như hai giọt nước. Nhưng tôi chỉ có một em gái sinh đôi dù từ nhỏ thường bị người ngoài nói là không giống nhau.

Sau chuyến công tác trở về, linh tính thế nào mà tôi liền lấy mẫu tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm. Kết quả đúng là như những gì tôi nghi ngờ, em gái của tôi không cùng huyết thống với mẹ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố, rồi mang mẫu tóc của người yêu cô ấy đi xét nghiệm với mẫu tóc của tôi. Thấy kết quả xét nghiệm ADN khiến tôi bàng hoàng, chúng tôi là một song sinh cùng trứng.

Qua tìm hiểu, tôi biết người anh em song sinh đó của mình đang ở với gia đình ở Long An, từng đi du học và có một cuộc sống sung túc. Tôi vẫn chưa nói kết quả xét nghiệm này với cô gái lạ kia, cũng chưa nói gì với gia đình mình. Có lẽ khi mẹ tôi sinh ra chúng tôi thì đã bị tráo nhầm con, hoặc là một lý do nào đó mà cha mẹ tôi đã giấu kín.

Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không? 

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Tôi cảm thấy những lời mẹ chồng nói cũng có lý nên không dám cãi. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra với hơn 50 mâm cỗ. Bạn bè, họ hàng bên nhà chồng tôi đã chiếm hơn một nửa. Bên tôi vỏn vẹn vài bàn chỉ là người thân thích.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết "cái giá" đằng sau số tiền ấy

Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết "cái giá" đằng sau số tiền ấy

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã