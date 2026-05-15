Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Tâm sự gia đình 15/05/2026 16:45

Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.

Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Nhưng vài ngày trước tôi nghe tin vợ cũ sinh con. Lúc biết tin này tôi hoàn toàn sốc, cứ nghĩ người ta nghe nhầm. Thấy thế tôi liền lấy cớ hỏi thăm gọi cho vợ cũ. Cô ấy còn chối tôi nghe người ta nói bậy. Rõ ràng người nói với tôi tin này là người hàng xóm làm trong khoa sản, còn thấy vợ tôi trong phòng sinh. Cô ấy thấy cũng lạ khi vợ chồng tôi ly hôn chưa được bao lâu nên về nói lại với tôi.

Sau một hồi chối đây đẩy thì vợ tôi cũng nhận là mình sinh con nhưng chắc chắn rằng đó không phải là con của tôi. Tôi vẫn không tin những gì cô ấy nói. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang muốn né tránh tôi nên mới nói như thế. Hai vợ chồng mới ly hôn được 7 tháng, đứa trẻ đó không phải con của tôi thì là con của ai? Dù tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có rủi ro mà.

Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.

Cứ nghĩ thế mà tôi không thể để yên chuyện con của mình không có cha. Tôi liền đến nhà vợ cũ để nhận lại con. Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi đến, vợ cũ nhìn tôi buồn buồn rồi thở dài nói:

“Em cũng ước nó là con của anh, nhưng em không thể lừa dối anh nữa, đứa trẻ này thật sự không phải máu mủ của anh”.

Tôi nhìn đứa bé trai mới sinh 10 ngày giống tôi như đúc mà không thể tin vào những gì vợ cũ nói. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều này.

Thấy thế tôi càng giận hơn, trách vợ cũ vô tâm vô tình. Cô ấy đành cúi đầu tiết lộ một chuyện động trời: “Nó… là con của anh Tùng”.

Tôi chết lặng khi nghe cô ấy nói, Tùng là em trai của tôi. Chúng tôi là hai anh em hơn thua nhau 2 tuổi nhưng có ngoại hình khá giống nhau. Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.

Tôi và vợ lấy nhau được 1 năm thì ly hôn, vợ tôi là người chủ động viết đơn. Cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, chung sống ngột ngạt. Cũng trong thời gian trước khi chúng tôi ly hôn, Tùng ra Bắc làm việc. Tôi luôn hỏi em trai vì sao công việc ở đây đang tốt đẹp lại muốn chuyển đi xa như thế. Giờ thì tôi đã biết, chắc vì Tùng nảy sinh quan hệ với chị dâu nên mới thấy tội lỗi mà rời đi.

Vợ cũ của tôi nói từ khi Tùng đi cô ấy cũng ăn năn hối lỗi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng chẳng ngờ được cô ấy lại mang thai. Cô ấy chắc chắn đó là con của Tùng vì trong 1 năm mới cưới, chúng tôi đều dùng bao cao su khi quan hệ. Cô ấy cũng không nỡ bỏ máu mủ của mình, càng không muốn lừa gạt tôi cả đời. Vì thế cô ấy chọn ly hôn để hai mẹ con không còn liên quan gì đến anh em nhà tôi.

Sau cùng, vợ cũ còn xin tôi đừng nói với Tùng. Cô ấy biết tính Tùng chỉ là nhất thời qua đường. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô ấy chẳng còn mặt mũi nào với gia đình mình.

Thấy tình cảnh của vợ cũ như thế, tôi vừa giận lại vừa trách cô ấy, nhưng cũng không nỡ ghét đứa trẻ mới sinh kia. Dù sao thì đứa trẻ này cũng không có tội, lại còn là cháu của tôi. Chẳng lẽ mới sinh ra đã định nó cả đời không thể nhận cha và gia đình bên nội? Nhưng nếu để mọi người biết thì vợ cũ của tôi cũng không chịu nổi lời ra tiếng vào. Vậy tôi phải làm sao đây?

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi quỵ ngã khi biết bí mật em âm thầm thực hiện

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền bạc đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, tài khoản nhảy số, cát khí cực vượng

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền bạc đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, tài khoản nhảy số, cát khí cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Từ ngày 15 đến ngày 31/5, 3 con giáp phú quý đề huề, túi tiền nặng trĩu, phát lộc lá khổng lồ, giàu nhanh như 'thổi'

Từ ngày 15 đến ngày 31/5, 3 con giáp phú quý đề huề, túi tiền nặng trĩu, phát lộc lá khổng lồ, giàu nhanh như 'thổi'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 16/5/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 16/5/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Nghe con gái kể nhà cô giáo có một bạn "giống con như đúc", tôi âm thầm xét nghiệm ADN thì bần thần nhận kết quả rúng động

Nghe con gái kể nhà cô giáo có một bạn "giống con như đúc", tôi âm thầm xét nghiệm ADN thì bần thần nhận kết quả rúng động

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần