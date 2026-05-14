Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tâm sự gia đình 14/05/2026 22:35

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Em quen người yêu trong một dịp đi chơi với bạn bè. Cả hai đều cùng quê, lên Sài Gòn lập nghiệp nên dễ trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn. Người yêu của em ít nói, lúc nào cũng trông điềm đạm, đứng đắn. Dù bằng tuổi nhau nhưng nhiều khi em thấy anh ấy có suy nghĩ trưởng thành hơn em. Yêu nhau được 2 năm thì chúng em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng vẫn muốn dành dụm tiền nhiều một chút để hôn nhân không bấp bênh.

Nhưng chưa về ra mắt gia đình, nói chuyện cưới xin thì em đã mang thai. Người yêu em cũng không trốn tránh, anh ấy nói bầu thì cưới, hẹn cuối tuần sẽ xin phép hai bên gia đình. Mà dạo gần đây chắc vì mang thai mà em nhạy cảm hơn, cứ có linh cảm không tốt.

Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai. Thường thì người yêu em ở chỗ làm cũng khá hút con gái. Vài lần anh ấy còn cho em xem danh sách chặn tin nhắn của mấy cô hay đưa đẩy để em không nghi ngờ. Hôm ấy chẳng hiểu sao em mở danh sách chặn tin nhắn ra xem.

Trong danh sách có nhiều tin nhắn của con gái, nhưng có một tin em thấy mà muốn ngất. Cô ả nhắn với người yêu em thế này:

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn 'vạch trần' của người từng làm người yêu ‘vui vẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh có muốn vui vẻ cùng em lần nữa không? Lần trước em không làm anh thích à mà anh cứ chặn em hoài vậy”.

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình. Người yêu cứ chối làm em càng ức chế hơn. Em hỏi vài cô bạn thân của mình thì có người bảo chắc là bóc bánh trả tiền rồi, đàn ông hay như thế lắm. Tin nhắn này chắc là từ gái làng chơi, chỉ có quen biết thì người yêu của em mới đưa vào danh sách chặn. Nếu em không chấp nhận được thì đừng đi tới hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, chứ đừng ở với người chồng lăng nhăng, thích sắc dục như vậy.

Nhưng mà cũng có người nói với em, người yêu đã chặn thì có nghĩa là anh ấy không muốn dây dưa với người phụ nữ đó. Đôi khi đàn ông cũng chỉ bóc bánh trả tiền, như giải quyết nhu cầu bên ngoài. Người yêu cũng đã rõ ràng muốn lấy em, đã chọn em làm vợ. Dù sao thì giờ em cũng đã có bầu, nghĩ cũng phải thêm cho con sau này. Đôi khi, em tha thứ cũng là cách để anh ấy thay đổi.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Em nên chấm dứt mối quan hệ này, nuôi con một mình hay là chấp nhận tha thứ, và có thể trong tương lai sẽ có người chồng lăng nhăng đây?

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Nửa đêm, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa xin vào nhà làm một việc, tôi chết lặng không dám hé răng

Không chỉ dừng ở việc hay sang nhà tôi chơi, Vân còn “tấn công” cả Zalo của tôi. Cô ấy than vãn rằng ở Sài Gòn một mình mà còn vừa chia tay người yêu nên cô đơn lắm. Cô ấy muốn tôi ra ngoài chơi cùng để có người chia sẻ, khuây khỏa hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 1 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này