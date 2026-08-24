Giá vàng hôm nay, ngày 24/8/2026: Tăng mạnh đầu tuần, SJC tăng tới 1,4 triệu/lượng

Đời sống 24/08/2026 09:35

Hôm nay, ngày 24/8/2026 giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhiều thông tin hỗ trợ. Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng. ACB tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 1,4 triệu đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng… Vàng đã tăng liên tục từ tuần trước đến nay, nâng tổng mức tăng lên 6,3 triệu đồng mỗi lượng kể từ 19.8.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng mạnh 1,4 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng…

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Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay 24/8, vàng thế giới tăng lên trên 4.622 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Lo ngại về khả năng duy trì nợ công của Mỹ, đồng USD suy yếu và động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ trong việc mở rộng mua lại trái phiếu kỳ hạn dài đã giúp kim loại quý vượt mốc 4.600 USD/ounce.

Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.604 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.656 USD/ounce.

Giá vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong tuần. Thị trường tập trung vào các số liệu lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ số PCE lõi tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole là những yếu tố có thể tác động đáng kể đến giá vàng.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi loạt số liệu về niềm tin tiêu dùng, thị trường nhà ở, lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, ngày 28/8, Mỹ sẽ công bố chỉ số PCE lõi tháng 7, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed duy trì hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Cùng ngày, thị trường sẽ theo dõi ước tính lần hai GDP quý II. Ước tính lần đầu cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5% theo tốc độ hàng năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I.

Ngày 27/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp lần đầu tuần trước giảm xuống 206.000 đơn, cho thấy tình trạng sa thải vẫn tương đối hạn chế.

Tâm điểm của tuần là bài phát biểu của ông Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 28/8. Giới đầu tư sẽ tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trước cuộc họp Fed tháng 9. Nếu ông Warsh thể hiện quan điểm thận trọng với lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách, giá vàng có thể chịu áp lực.

Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố số liệu điều chỉnh sơ bộ về việc làm phi nông nghiệp và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2026: SJC đắt thêm 3,6 triệu, nhẫn trơn tiến sát 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2026: SJC đắt thêm 3,6 triệu, nhẫn trơn tiến sát 150 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/8/2026 giá vàng trên thế giới chốt tuần tăng mạnh, vượt mốc 4.600 USD. Giá vàng SJC trong nước tăng 3,6 triệu đồng/lượng tính từ cuối tuần trước.

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