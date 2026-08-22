Công an vào cuộc vụ người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường van xin sau va chạm giao thông

Đời sống 22/08/2026 17:00

Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang xác minh đoạn clip người phụ nữ quỳ giữa đường, van xin một người đàn ông sau khi hai bên xảy ra va chạm giao thông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 22/8, lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã nắm được thông tin và chuyển cơ quan công an liên quan video ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường, chắp tay van xin một người đàn ông sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng cùng công an đang xác minh vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết và video liên quan vụ việc xảy ra tại Nha Trang.

Một bài viết cho biết: “Sáng nay tại Nha Trang, một cô lớn tuổi không may lái xe va chạm với chiếc xe ô tô khiến phần xe bị trầy xước”.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường van xin sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ quỳ trước mặt tài xế sau va chạm khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, chủ xe yêu cầu người phụ nữ bồi thường 10 triệu đồng.

Đoạn video được đăng tải sau đó ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi quỳ gối giữa đường, liên tục chắp tay van xin một người đàn ông.

Mặc dù sự việc chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng nhưng video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ không đồng tình với cách ứng xử của người đàn ông trong đoạn clip - khi đứng quay lại cảnh người phụ nữ chắp tay van xin.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh các thông tin liên quan để có hướng xử lý theo quy định.

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