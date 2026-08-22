Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Theo danh sách được công bố, Bạch Lộc đứng ở vị trí thứ 6 với hơn 8 triệu phiếu, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 7 với hơn 3,3 triệu phiếu. Thành tích này giúp cả hai trở thành những đại diện nổi bật của Trung Quốc trong bảng xếp hạng năm nay.

Mới đây, nền tảng bình chọn trực tuyến quốc tế Netizens Choice Magazine công bố kết quả cuộc bình chọn “Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026”. Đáng chú ý, hai mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ là Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng góp mặt trong Top 20.

Bạch Lộc cũng đứng thứ ba trong cuộc bình chọn Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026. Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, nữ diễn viên còn ghi dấu trên màn ảnh nhờ khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Cô từng tạo tiếng vang qua các bộ phim như Châu Sinh như cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh an như mộng.

Thời gian gần đây, Bạch Lộc tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý. Năm 2025, cô đảm nhận vai Bạch Thước trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, xoay quanh hành trình tu tiên và cuộc gặp gỡ giữa nhân vật của cô với Phạn Việt. Bên cạnh đó, Bắc Thượng cũng là một trong những tác phẩm được quan tâm của nữ diễn viên.

Trong năm 2026, Bạch Lộc tiếp tục có nhiều dự án mới, nổi bật như phim cổ trang phá án Đường Cung Kỳ Án, phim cổ trang quyền mưu Mạc Ly và tác phẩm hiện đại Khai Đáo Đồ Mi.

Ở vị trí thứ 7, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được hơn 3,3 triệu phiếu và đứng đầu cuộc bình chọn Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026. Sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên nhiều năm qua duy trì sức hút với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây chú ý qua loạt tác phẩm như Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Trường ca hành và Em là niềm kiêu hãnh của anh. Những vai diễn này giúp cô xây dựng hình ảnh đa dạng, từ mỹ nhân cổ trang đến nữ minh tinh hiện đại.

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh với Đội bóng nữ Kungfu do Châu Tinh Trì đạo diễn. Bộ phim được cho là đạt doanh thu hơn 2,2 tỉ NDT tại Trung Quốc và tiếp tục được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế.

Ngoài Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba, bảng xếp hạng năm nay còn có nhiều tên tuổi quốc tế như Scarlett Johansson ở vị trí thứ 9, Rihanna đứng thứ 12, Bella Hadid xếp thứ 13 và Ningning của aespa đứng thứ 14.

Việc cùng góp mặt trong Top 20 tiếp tục cho thấy sức hút của hai nữ diễn viên Hoa ngữ đối với khán giả và cộng đồng người hâm mộ quốc tế.