Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Sao quốc tế 22/08/2026 16:00

Mới đây, nền tảng bình chọn trực tuyến quốc tế Netizens Choice Magazine công bố kết quả cuộc bình chọn “Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026”. Đáng chú ý, hai mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ là Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng góp mặt trong Top 20.

Mới đây, nền tảng bình chọn trực tuyến quốc tế Netizens Choice Magazine công bố kết quả cuộc bình chọn “Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026”. Đáng chú ý, hai mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ là Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng góp mặt trong Top 20.

Theo danh sách được công bố, Bạch Lộc đứng ở vị trí thứ 6 với hơn 8 triệu phiếu, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 7 với hơn 3,3 triệu phiếu. Thành tích này giúp cả hai trở thành những đại diện nổi bật của Trung Quốc trong bảng xếp hạng năm nay.

Bạch Lộc cũng đứng thứ ba trong cuộc bình chọn Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026. Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, nữ diễn viên còn ghi dấu trên màn ảnh nhờ khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Cô từng tạo tiếng vang qua các bộ phim như Châu Sinh như cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh an như mộng.

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 1

Thời gian gần đây, Bạch Lộc tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý. Năm 2025, cô đảm nhận vai Bạch Thước trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, xoay quanh hành trình tu tiên và cuộc gặp gỡ giữa nhân vật của cô với Phạn Việt. Bên cạnh đó, Bắc Thượng cũng là một trong những tác phẩm được quan tâm của nữ diễn viên.

Trong năm 2026, Bạch Lộc tiếp tục có nhiều dự án mới, nổi bật như phim cổ trang phá án Đường Cung Kỳ Án, phim cổ trang quyền mưu Mạc Ly và tác phẩm hiện đại Khai Đáo Đồ Mi.

Ở vị trí thứ 7, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được hơn 3,3 triệu phiếu và đứng đầu cuộc bình chọn Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026. Sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên nhiều năm qua duy trì sức hút với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây chú ý qua loạt tác phẩm như Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Trường ca hành và Em là niềm kiêu hãnh của anh. Những vai diễn này giúp cô xây dựng hình ảnh đa dạng, từ mỹ nhân cổ trang đến nữ minh tinh hiện đại.

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 2

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh với Đội bóng nữ Kungfu do Châu Tinh Trì đạo diễn. Bộ phim được cho là đạt doanh thu hơn 2,2 tỉ NDT tại Trung Quốc và tiếp tục được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế.

Ngoài Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba, bảng xếp hạng năm nay còn có nhiều tên tuổi quốc tế như Scarlett Johansson ở vị trí thứ 9, Rihanna đứng thứ 12, Bella Hadid xếp thứ 13 và Ningning của aespa đứng thứ 14.

Việc cùng góp mặt trong Top 20 tiếp tục cho thấy sức hút của hai nữ diễn viên Hoa ngữ đối với khán giả và cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Từng tạo nên những màn tương tác được khán giả yêu thích, Trần Tinh Húc - Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm - Bạch Lộc đều từng được ghép đôi nhiệt tình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thông tin công khai, mối quan hệ của hai cặp hiện vẫn chủ yếu dừng ở tình đồng nghiệp và bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Bạch Lộc phản ứng thế nào khi liên tục bị công kích lúc livestream?

Bạch Lộc phản ứng thế nào khi liên tục bị công kích lúc livestream?

Diễn viên AI 'gây sốc' với cát-xê hơn 1 tỉ đồng, đe dọa vị trí Bạch Lộc, Triệu Lệ Dĩnh

Diễn viên AI 'gây sốc' với cát-xê hơn 1 tỉ đồng, đe dọa vị trí Bạch Lộc, Triệu Lệ Dĩnh

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 49 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 49 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 49 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 49 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'