Bạch Lộc phản ứng thế nào khi liên tục bị công kích lúc livestream?

Theo số liệu được công bố, chỉ khoảng 7 phút sau khi bắt đầu, lượt xem livestream đã vượt 5 triệu. Tổng lượt xem trong cả chương trình được cho là tiến sát mốc 10 triệu, cho thấy sức hút đáng kể của nữ diễn viên cũng như thương hiệu.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc mới đây tham gia buổi livestream dành riêng cho thương hiệu mà cô đang giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả khi lượng người xem tăng mạnh ngay sau khi lên sóng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm của người hâm mộ, buổi phát sóng cũng phát sinh tranh luận khi phần bình luận liên tục xuất hiện những nội dung công kích Bạch Lộc. Một số tài khoản sử dụng lời lẽ thiếu thiện chí, thậm chí nhiều bình luận có nội dung tương tự được đăng với tần suất cao.

Một bộ phận khán giả theo dõi livestream cho rằng những bình luận tiêu cực có dấu hiệu được tổ chức. Trước khi chương trình bắt đầu, trên mạng xã hội được cho là đã xuất hiện lời kêu gọi tập trung vào phòng phát sóng để để lại bình luận công kích nữ diễn viên.

Dù vậy, Bạch Lộc gần như không để những diễn biến trong phần bình luận ảnh hưởng đến mình. Trong các đoạn video được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với váy đen, giữ thái độ bình tĩnh và tập trung hoàn thành công việc. Cô lần lượt giới thiệu sản phẩm, tương tác với người dẫn chương trình và phản hồi những lời nhắn tích cực từ khán giả.

Đáng chú ý, Bạch Lộc không trực tiếp đề cập đến các bình luận tiêu cực hay có động thái đáp trả những tài khoản công kích. Cô duy trì nhịp độ chương trình như bình thường, qua đó tránh để những tranh cãi trên mạng làm ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá của thương hiệu.

Cách ứng xử này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng việc giữ bình tĩnh trước lượng lớn bình luận tiêu cực xuất hiện theo thời gian thực không phải điều dễ dàng, đặc biệt khi nghệ sĩ liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Người hâm mộ Bạch Lộc cũng kêu gọi nhau không tranh cãi trực tiếp với các tài khoản công kích. Thay vào đó, họ lưu lại bằng chứng, báo cáo những nội dung có dấu hiệu vi phạm và tập trung để lại bình luận tích cực nhằm duy trì không khí của buổi livestream.

Bên cạnh tranh cãi, hiệu quả thương mại của chương trình cũng gây chú ý. Truyền thông Trung Quốc cho biết một số sản phẩm nước hoa được giới thiệu trong livestream đã nhanh chóng hết hàng.

Trước đó, ê-kíp Bạch Lộc từng áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản bị cho là đăng tải thông tin sai lệch hoặc xúc phạm danh dự nữ diễn viên. Hiện người hâm mộ tiếp tục quan tâm liệu ê-kíp có thu thập bằng chứng và có động thái mới trước những diễn biến lần này hay không.