Đặng Vi nên duyên Ngải Mễ trong cổ trang kỳ ảo Bách Yêu Phổ

Đáng chú ý, Bách Yêu Phổ do Quách Kính Minh làm đạo diễn. Đây cũng là yếu tố giúp dự án nhận được sự quan tâm ngay từ khi công bố, bởi nhà làm phim vốn nổi tiếng với phong cách hình ảnh cầu kỳ, chú trọng mỹ thuật và tạo hình nhân vật.

Ngày 11/8, dự án cổ trang kỳ ảo Bách Yêu Phổ chính thức khai máy, đồng thời xác nhận Đặng Vi và Ngải Mễ đảm nhận hai vai chính. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Sa La Song Thụ, tác phẩm từng sở hữu lượng độc giả lớn và đã được phát triển thành phiên bản hoạt hình.

Trong phim, Ngải Mễ vào vai Đào Yêu, một nữ quỷ y đã sống hơn nghìn năm tại Đào Đô. Dù mang vẻ ngoài trẻ trung, nhân vật có tính cách tinh quái, khó đoán và sở hữu nguyên tắc riêng: chỉ chữa bệnh cho yêu quái, tuyệt đối không cứu người phàm.

Sau khi cuốn Bách Yêu Phổ bị thất lạc, Đào Yêu bắt đầu hành trình tìm lại cuốn sách. Trên đường đi, cô gặp nhiều nhân vật và yêu quái, từ đó mở ra những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh thế giới yêu quái.

Tạo hình đầu tiên của Ngải Mễ nhanh chóng gây chú ý với trang phục cổ phong màu đỏ rượu, họa tiết vàng, điểm xuyết lông trắng ở cổ và tay áo. Kiểu tóc hai bím cùng thần thái tinh nghịch giúp nữ diễn viên tái hiện hình ảnh một Đào Yêu vừa đáng yêu vừa bí ẩn.

Đây không phải lần đầu Ngải Mễ hợp tác với Quách Kính Minh. Cô từng xuất hiện trong Vân Chi Vũ và Đại Mộng Quy Ly, vì vậy màn tái hợp này càng khiến khán giả kỳ vọng vào phần xây dựng hình tượng nhân vật.

Trong khi đó, Đặng Vi đảm nhận vai Tư Cuồng Lan, nhân vật có thân phận bí ẩn và màu sắc kỳ ảo. Nam diễn viên xuất hiện với mái tóc dài, trang phục đen cùng loạt phụ kiện cầu kỳ, tạo cảm giác lạnh lùng, ma mị. Trong nguyên tác, Tư Cuồng Lan vốn là Liễu Công Tử, một xà yêu nghìn năm. Tuy nhiên, bản truyền hình có sự điều chỉnh khi đưa nhân vật lên vị trí nam chính và trở thành người đồng hành quan trọng của Đào Yêu.

Sự thay đổi này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho câu chuyện, đặc biệt ở mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Đặng Vi từng gây chú ý với các vai cổ trang, trong đó có Trường Tương Tư, còn Ngải Mễ sở hữu ngoại hình phù hợp với hình tượng Đào Yêu.

Dù vậy, sức hút của Bách Yêu Phổ không chỉ nằm ở tuyến tình cảm. Tinh thần nguyên tác còn được thể hiện qua những câu chuyện về yêu quái, tình người và ranh giới thiện - ác. Với phong cách hình ảnh của Quách Kính Minh cùng dàn diễn viên trẻ, dự án được kỳ vọng trở thành tác phẩm cổ trang kỳ ảo đáng chú ý khi lên sóng.