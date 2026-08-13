'Hoa Khai Cẩm Tú' vướng tranh cãi vì lạm dụng đấu trí, phản tác dụng

Sao quốc tế 13/08/2026 16:09

Hoa Khai Cẩm Tú đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Bộ phim được phát hành trên Tencent Video và WeTV, quy tụ Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy cùng dàn diễn viên như Ôn Tranh Vanh, Phạm Thi Nhiên, Đổng Tử Phàm, Trương Manh và Đàm Khải. Tác phẩm do Đặng Khoa đạo diễn, Nam Trấn chấp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi và có tổng cộng 36 tập.

Hoa Khai Cẩm Tú là dự án cổ trang quyền mưu do Đặng Khoa đạo diễn, với Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi. Phim xoay quanh Triệu Lăng, một tay buôn muối lậu xuất thân giang hồ, và Phó Đình Vân, tiểu thư bị cuốn vào âm mưu hãm hại. Cuộc gặp gỡ giữa hai người mở ra hành trình chạy trốn, đồng thời kéo họ vào những rắc rối liên quan đến gia tộc, triều đình và thân phận.

Sau 4 tập đầu, Hoa Khai Cẩm Tú gây chú ý bởi liên tiếp xuất hiện những màn đấu trí, tranh giành quyền lợi. Tuy nhiên, chính việc cùng lúc triển khai quá nhiều tuyến âm mưu khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về trọng tâm thực sự của tác phẩm.

'Hoa Khai Cẩm Tú' vướng tranh cãi vì lạm dụng đấu trí, phản tác dụng - Ảnh 1

Phần mở đầu dành nhiều thời lượng cho những cuộc tranh đấu trong gia đình Phó Đình Vân. Hôn nhân, danh tiếng và địa vị của nữ giới đều có thể bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích. Phó Đình Vân vừa có nhan sắc, tài năng, vừa được gia đình kỳ vọng giúp họ nâng cao vị thế. Vì thế, cô trở thành đối tượng tranh giành giữa những người thân, từ chuyện được gả cho con trai quan lớn đến việc bị sắp đặt một cuộc hôn nhân khác.

Biến cố lớn xảy ra khi Phó Đình Vân bị chị dâu vu oan bằng một bức tranh xuân cung đồ, đúng thời điểm cô được lựa chọn thực hiện nghi lễ quan trọng trong Hoa Thần tiết. Nếu âm mưu thành công, danh tiết và tương lai của cô đều có nguy cơ bị hủy hoại.

Đây vốn là chất liệu đủ sức để bộ phim đào sâu vào sự khắc nghiệt của lễ giáo phong kiến đối với phụ nữ. Thế nhưng, Hoa Khai Cẩm Tú nhanh chóng mở rộng sang những cuộc đấu đá trong nội trạch và quan trường. Hôn nhân, quyền lực và lợi ích được đan xen, khiến câu chuyện ngày càng phức tạp.

'Hoa Khai Cẩm Tú' vướng tranh cãi vì lạm dụng đấu trí, phản tác dụng - Ảnh 2

Trong khi đó, nam chính Triệu Lăng được xây dựng là một tay buôn muối lậu có mục đích riêng. Anh không đơn thuần xuất hiện để giải cứu nữ chính mà còn muốn lợi dụng gia đình cô nhằm bù đắp tổn thất sau khi đường dây buôn muối bị triều đình truy quét. Sự xuất hiện của Triệu Lăng vì thế tiếp tục bổ sung một tầng lợi ích mới cho câu chuyện.

Sau khi Phó Đình Vân bị hãm hại, cả hai bắt đầu hành trình rời khỏi gia đình. Đây có thể là cơ hội để phim chuyển sang tuyến phiêu bạt và phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Tuy nhiên, những gì được đặt ra từ đầu khiến khán giả vẫn khó xác định đâu mới là trục chính: sự trưởng thành của nữ chính, cuộc đấu tranh với lễ giáo, con đường lập nghiệp của nam chính hay những âm mưu quyền lực.

Nếu lấy Phó Đình Vân làm trung tâm, bộ phim có thể khai thác sâu hơn bi kịch của phụ nữ trong xã hội coi trọng danh tiết. Ngược lại, câu chuyện về một tay buôn muối lậu từng bước xây dựng thế lực cũng đủ hấp dẫn để trở thành tuyến chính.

'Hoa Khai Cẩm Tú' vướng tranh cãi vì lạm dụng đấu trí, phản tác dụng - Ảnh 3

Vấn đề của Hoa Khai Cẩm Tú hiện nằm ở việc tác phẩm cùng lúc sở hữu quá nhiều chất liệu: gia đấu, quyền mưu, lễ giáo, tình yêu và hành trình phiêu bạt. Mỗi yếu tố đều có tiềm năng nhưng nếu không được kết nối chặt chẽ, những màn đấu trí dày đặc có thể khiến câu chuyện trở nên rối rắm thay vì kịch tính.

4 tập đầu cho thấy Hoa Khai Cẩm Tú có nhiều tiềm năng, nhưng bộ phim cần sớm xác định trọng tâm để tránh rơi vào tình trạng “cái gì cũng có nhưng chưa gì đủ sâu”. Với sự góp mặt của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy, kỳ vọng dành cho tác phẩm không nhỏ. Điều khán giả chờ đợi lúc này là liệu những màn đấu trí sẽ thực sự phục vụ câu chuyện hay chỉ trở thành công cụ kéo dài tình tiết.

Đinh Vũ Hề gây chú ý với màn thể hiện gây tranh luận trong 'Hoa Khai Cẩm Tú'

Đinh Vũ Hề gây chú ý với màn thể hiện gây tranh luận trong 'Hoa Khai Cẩm Tú'

Hoa Khai Cẩm Tú đang nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích phim cổ trang sau khi lên sóng Tencent. Tác phẩm có sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy, nhanh chóng tạo chú ý ngay từ những tập đầu khi chỉ số nhiệt vượt 23.000.

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