'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút

Sao quốc tế 22/06/2026 14:45

Trước sức nóng của dòng phim trinh thám, Hồ Sơ Nam Bộ nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhờ lựa chọn hướng đi khác biệt.

Giữa làn sóng phim trinh thám ngày càng sôi động, Hồ Sơ Nam Bộ nổi lên như một tác phẩm gây chú ý nhờ cách tiếp cận khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào các vụ án và quá trình phá án theo mô típ quen thuộc, bộ phim kết hợp yếu tố điều tra với chất liệu dân gian, tín ngưỡng và những truyền thuyết kỳ bí, tạo nên màu sắc riêng trên màn ảnh.

Lấy bối cảnh Nam Dương vào đầu thời Dân quốc, phim được phát triển từ vũ trụ truyện của Nam Phái Tam Thúc, với sự tham gia của Trương Tân Thành và Đinh Vũ Hề. Ngay sau khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim trinh thám pha huyền bí.

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút - Ảnh 1

Điểm hấp dẫn của Hồ Sơ Nam Bộ nằm ở việc lồng ghép hàng loạt yếu tố dân gian vào các vụ án. Những bức tượng thần bí, nghi lễ cổ xưa, truyền thuyết về tà thần hay các hiện tượng khó lý giải liên tục xuất hiện, khiến người xem luôn bị cuốn vào câu hỏi: đâu là sự thật và đâu chỉ là lớp vỏ siêu nhiên che giấu âm mưu của con người.

Xu hướng kết hợp trinh thám với yếu tố dân gian không còn quá xa lạ, nhưng vẫn cho thấy sức hút lớn đối với khán giả hiện đại. Những câu chuyện mang màu sắc văn hóa bản địa, cùng không khí huyền bí và rùng rợn, giúp thể loại phá án trở nên mới mẻ hơn so với các mô típ điều tra thông thường.

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút - Ảnh 2'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút - Ảnh 3

Tuy nhiên, thành công của dòng phim này không chỉ đến từ những truyền thuyết kỳ bí. Điều giữ chân khán giả vẫn là một kịch bản chặt chẽ, các tình tiết hợp lý và lời giải thuyết phục cho mọi bí ẩn. Sức hút của Hồ Sơ Nam Bộ cho thấy thể loại trinh thám kết hợp dân gian còn nhiều tiềm năng phát triển, miễn là yếu tố huyền bí được sử dụng như công cụ kể chuyện thay vì thay thế logic phá án.

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"Hồ Sơ Nam Bộ" do Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính đã sẵn sàng ra mắt khán giả. Ngay khi thông tin phát hành được công bố, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên thực lực, khiến người xem đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm.

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