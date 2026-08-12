Lũ quét bất ngờ cuốn trôi cây cầu, một nam tài xế mất tích khi dừng xe đứng xem

Lũ lụt bất ngờ ập đến do mưa lớn và gió mùa đã biến kênh thoát nước Tamak ở Chamoli, Uttarakhand, Ấn Độ. Một tài xế của BRO, Pankaj, cư dân của huyện Pithoragarh, đã bị dòng nước mạnh cuốn trôi khi đang quan sát dòng nước lũ thì cây cầu bất ngờ sập. Anh ta hiện vẫn mất tích.
Video 17:30 12/08/2026

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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