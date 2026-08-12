Điều gì khiến Dương Mịch liên tiếp 'trắng tay' tại các giải thưởng?

Trong mùa giải 2025-2026, Dương Mịch liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực khi được đề cử tại Giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan và Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa. Đây được xem là giai đoạn nữ diễn viên nhận nhiều phản hồi khả quan về diễn xuất sau nhiều năm hoạt động. Song, cả hai lần Dương Mịch đều không thể giành chiến thắng. Tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, cô để thua Dương Tử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau đó, cô đứng thứ ba trong cuộc bình chọn Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa lần thứ 38.

Tại Bạch Ngọc Lan, Dương Mịch được đề cử nhờ vai Ninh Tú Tú trong Sinh vạn vật. Cô chấp nhận thay đổi ngoại hình, hóa thân thành một phụ nữ nông thôn trải qua nhiều biến cố. Vai diễn cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh quen thuộc và được xem là bước tiến đáng ghi nhận trong diễn xuất.

Dẫu vậy, Dương Tử mới là người chiến thắng. Nhân vật của cô có diễn biến tâm lý phức tạp, được đặt trong một tác phẩm mang màu sắc hiện thực. Các đối thủ khác như Tôn Lệ, Ngô Việt và Nhậm Tố Tịch cũng đều là những diễn viên có kinh nghiệm và thế mạnh riêng.

Trong một bảng đề cử cạnh tranh như vậy, sự tiến bộ của Dương Mịch chưa đủ tạo ra khoảng cách rõ rệt.

Tại Bách Hoa, nữ diễn viên được đề cử nhờ hai vai diễn trong Kinh trập vô thanh và Vải tiến Trường An. Cô nhận 24 phiếu, đứng sau Lý Vân Tiêu với 27 phiếu và người chiến thắng Tát Nhật Na với 42 phiếu.

Khoảng cách 18 phiếu cho thấy Tát Nhật Na nhận được sự đồng thuận cao hơn từ 101 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Với kinh nghiệm lâu năm và khả năng thể hiện các nhân vật đời thường, nữ diễn viên kỳ cựu có lợi thế rõ rệt.

Một yếu tố khác nằm ở hành trình diễn xuất của Dương Mịch. Trong hơn 20 năm hoạt động, cô từng thành công với phim thương mại, cổ trang và dòng phim thần tượng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không ít lần đối mặt với tranh luận về biểu cảm, lời thoại và lựa chọn kịch bản.

So với một số diễn viên cùng thế hệ đã sớm thử sức với phim chính kịch, Dương Mịch chỉ đẩy mạnh quá trình chuyển hướng trong những năm gần đây. Vì vậy, cô cần thêm thời gian và những vai diễn đủ sức nặng để thay đổi hoàn toàn định kiến trước đó.

Việc liên tiếp hụt giải không đồng nghĩa nỗ lực của Dương Mịch thất bại. Hai đề cử tại những giải thưởng lớn cho thấy diễn xuất của cô đang được nhìn nhận tích cực hơn.

Ở tuổi 39, Dương Mịch vẫn sở hữu độ nhận diện và sức hút thương mại lớn. Điều cô còn thiếu có lẽ không phải danh tiếng, mà là một vai diễn đủ xuất sắc để trở thành dấu mốc thuyết phục giới chuyên môn và tạo ra chiến thắng không còn nhiều tranh luận.