Lưu Gia Linh hé lộ mối quan hệ ít người biết giữa Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ

Sao quốc tế 12/08/2026 14:45

“Vua hài” Châu Tinh Trì trở lại với vai trò đạo diễn sau 7 năm bằng bộ phim Đội bóng nữ Kungfu. Sự xuất hiện của Lưu Gia Linh trong vai “sư thái” phái Nga Mi cũng thu hút sự chú ý, bởi nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Châu Tinh Trì suốt nhiều thập kỷ.

Khi được hỏi về tình bạn với Châu Tinh Trì, Lưu Gia Linh nhiều lần dùng cụm từ “cứ vậy thôi”. Theo nữ diễn viên, đây cũng là câu cửa miệng của người bạn lâu năm. Mỗi khi cô hỏi Châu Tinh Trì về cuộc sống, công việc hay chuyện tình cảm, ông thường chỉ đáp “cứ vậy thôi” với vẻ mặt gần như không biểu cảm. Với Lưu Gia Linh, điều này chưa bao giờ thay đổi.

“Ngày tôi quen anh ấy, anh ấy đã như vậy rồi, đến giờ vẫn như vậy”, cô chia sẻ.

Hai người không thường xuyên liên lạc nhưng tình bạn vẫn được duy trì theo cách riêng. Vì vậy, khi Châu Tinh Trì mời đóng vai khách mời trong Đội bóng nữ Kungfu, Lưu Gia Linh nhanh chóng nhận lời sau khi đọc kịch bản và nhận thấy nhân vật phù hợp với mình.

Lưu Gia Linh hé lộ mối quan hệ ít người biết giữa Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ - Ảnh 1

Nói về người bạn đã quen gần 4 thập kỷ, nữ diễn viên nhận xét: “Bây giờ anh ấy già rồi. Tóc bạc đi, nhưng trái tim thì chưa già”.

Theo Lưu Gia Linh, Châu Tinh Trì luôn giữ được nét trẻ thơ trong tâm hồn. Đây cũng là một trong những lý do khiến phim của ông có thể chinh phục nhiều thế hệ khán giả.

“Bạn xem những bộ phim anh ấy làm, có thể người lớn tuổi sẽ không hiểu, nhưng trẻ con lại xem rất vui”, cô nói, đồng thời cho rằng Châu Tinh Trì đã tạo thêm nhiều thế hệ khán giả yêu mến mình.

Lưu Gia Linh từng khuyên ông nhuộm tóc bạc thành màu đen nhưng không thành công. Châu Tinh Trì vốn có cá tính riêng, lại sống khá kín tiếng khi không quảng bá phim.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên mong người bạn lâu năm một lần nữa trở lại màn ảnh với một vai diễn phù hợp. Cô cho rằng đông đảo khán giả vẫn chờ đợi sự xuất hiện của ông.

Lưu Gia Linh hé lộ mối quan hệ ít người biết giữa Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn, Lưu Gia Linh còn tiết lộ những tương tác đặc biệt giữa Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ - chồng cô.

Cả hai từng học chung lớp đào tạo diễn viên của TVB và có mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Theo Lưu Gia Linh, khi gặp nhau, hai người thường có hai trạng thái đối lập, được cô ví von là “văn” và “võ”.

Ở trạng thái “văn”, Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ gần như chỉ ngồi yên lặng, trong khi cô ở giữa. Nhưng khi chuyển sang “võ”, cả hai lại trở nên hào hứng. Vì cùng yêu thích Lý Tiểu Long và võ thuật, họ đôi lúc biểu diễn, thậm chí so tài Vịnh Xuân quyền khi trò chuyện quá phấn khích.

Lưu Gia Linh gọi Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ là những “cao nhân”. Cô cũng cho rằng nếu hai người cùng xuất hiện trong một bộ phim, đó chắc chắn sẽ là màn kết hợp được khán giả đặc biệt mong chờ.

Sau nhiều thập kỷ, Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ vẫn giữ những nét riêng rất khác biệt. Một người nổi tiếng với lối hài “mo lei tau”, người kia là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu Hong Kong. Chính sự đối lập ấy, theo lời Lưu Gia Linh, có lẽ lại tạo nên một tình bạn đặc biệt.

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Vợ chồng diễn viên Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tham dự đám cưới của một người bạn tối 22/11 tại Đài Bắc.

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