Thông tin MỚI vụ cô gái ngồi sát đường ray bị tàu hỏa húc văng điện thoại

Đời sống 12/08/2026 12:08

Chiều 11/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một nhóm 4 du khách người nước ngoài (chưa xác định được nhân thân, quốc tịch) đứng tại khu vực đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh để quay clip.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 11/8, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh, làm rõ và xử lý chủ cửa hàng bán cà phê trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý bà N.T.D., 63 tuổi, chủ một quán cà phê tại khu vực “cà phê đường tàu“, về hành vi “Bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt”.

Động thái này được thực hiện trong quá trình lực lượng chức năng xác minh vụ một nữ du khách nước ngoài ngồi sát đường ray quay video, bị đoàn tàu va trúng điện thoại.

Thông tin MỚI vụ cô gái ngồi sát đường ray bị tàu hỏa húc văng điện thoại - Ảnh 1
Cô gái ngồi sát đường ray gây va chạm với tàu hỏa ở phố cà phê đường tàu - Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 10/8, qua nắm thông tin trên không gian mạng về vụ việc xảy ra tại khu vực “cà phê đường tàu”, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 13h30 ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhóm 4 du khách nước ngoài, chưa xác định được nhân thân, đứng tại khu vực đường sắt Hà Nội - TP.HCM để quay clip khi tàu chạy qua.

Trong lúc quay, một nữ du khách ngồi sát đường ray, dùng điện thoại ghi hình. Khi đoàn tàu đi qua, người này bị tàu va vào điện thoại khiến thiết bị văng ra và hư hỏng. Vụ việc không gây thương tích cho nữ du khách. Sau sự việc, do không bị thương, nữ du khách không đến cơ quan công an trình báo và tự rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực. Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý chủ quán cà phê về hành vi bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nắm lịch tàu chạy, bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến.

Phòng CSGT đề nghị các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Người dân và du khách không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim trong phạm vi đường ray và hành lang an toàn giao thông đường sắt để bảo đảm an toàn, phòng ngừa tai nạn.

Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong

Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong

Sáng 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (33 tuổi, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Xem thêm
Từ khóa:   du khách bị tàu hỏa hất văng điện thoại mạng xã hội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 56 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 56 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 56 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 56 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội