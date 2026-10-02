Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 02/10/2026 10:00

Hôm nay, ngày 2/10/2026 giá vàng trong nước quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (2/10), giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giảm 800.000 đồng khi mua vàng miếng SJC xuống 140,3 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng… Vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 800.000 đồng như vàng miếng, Công ty SJC mua vào xuống 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vào còn 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 10 USD so với hôm qua, xuống 4.145 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 21h30 ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.162 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.187 USD/ounce.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 26/9 giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo khoảng 201.000 và mức 198.000 của tuần trước. Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn khá ổn định.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 khoảng 37%, giảm mạnh so với mức khoảng 70% hồi đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên khoảng 5,34%, kỳ hạn 30 năm đạt 5,68%. Lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng, thâm hụt ngân sách và lượng trái phiếu phát hành lớn tiếp tục gây áp lực lên nhóm kỳ hạn dài.

Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố trong ngày 2/10. Số liệu việc làm tốt hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách lãi suất cao, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa có bước đột phá. Giá dầu Brent giao dịch quanh 100,10 USD/thùng, dầu WTI ở mức 91,78 USD/thùng. Giá năng lượng duy trì ở mức cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Tâm lý trên các thị trường tài chính khá trái chiều trước khi chứng khoán Mỹ mở cửa. S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq tăng 0,6%, Dow Jones giảm 0,2%.

Trong phiên giao dịch tại châu Âu, các thị trường chủ yếu giảm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,2%, DAX của Đức giảm nhẹ và FTSE 100 của Anh giảm 1,3%. Đồng USD tăng so với yen và euro.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

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