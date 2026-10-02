Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Trong tháng 10 dương lịch, Chính Quan ghé thăm nên dù là ngày cuối tuần, tuổi Tý cũng được nhận tin vui về công việc, đó là thành quả cho quá trình cố gắng bấy lâu cuối cùng cũng đến, báo hiệu một tương lai đầy khởi sắc. Bạn đã có một tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được trong công việc và sự tự tin để thực hiện. Nhờ thế mà bạn tập trung được năng lượng, tránh bị lạc hướng vì những thông tin ngoài luồng.

Về mặt tình cảm sẽ bộc lộ những khía cạnh nữ tính. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy bản thân đã hành xử dịu dàng hơn trước. Nhờ thế mà mối quan hệ của hai người đã bớt sóng gió hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Trong tháng 10 dương lịch, tuổi Sửu đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Sửu có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Con giáp tuổi Dậu

Trong tháng 10 dương lịch, tuổi Dậu được nhiều người khác giới chủ động làm quen. Bản mệnh cũng mở lòng và đón nhận tình cảm từ họ, sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu. Những cặp đôi cũng đang tìm cách làm mới tình cảm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu nên quyết đoán hơn trong việc liên quan đến tài chính. Việc bảo đảm tiền bạc được an toàn với bản mệnh trong thời gian này cũng được xem như đã đạt được thắng lợi. Trong thời gian này có nhiều điều kiện thuận lợi để tuổi Dậu cải thiện sức khỏe. Có thể người đang bị bệnh sẽ tìm ra được phương thuốc phù hợp để cải thiện tình trạng hiện tại của mình, nhờ đó mà nhanh chóng hồi phục.

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