Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết khi bước qua tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần

Qua tháng 10 dương lịch, tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này được cấp trên khen ngợi, trọng dụng và có cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay. Khi gặt hái được thành công, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn và ngừng cố gắng, bởi mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội để vươn lên vượt qua bản mệnh.

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu bạn đang độc thân, tháng này chính là khoảng thời gian lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy mở lòng mình với những cuộc gặp gỡ, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ấy, người thực sự hiểu và yêu thương bạn.

Con giáp tuổi Sửu

Qua tháng 10 dương lịch, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có cơ hội được gặp gỡ quý nhân trong ngày thứ 4. Đối phương có thể không phải ai xa lạ mà chính là người bạn đã quen biết bấy lâu nay. Hãy quý trọng những cơ hội mà đối phương đã giới thiệu cho bạn. Với người làm đầu tư kinh doanh, nay là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn, sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư dả.

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những ai đã có đôi, tháng này hứa hẹn sẽ mang đến những ngọt ngào và ý nghĩa hơn trong mối quan hệ của bạn. Sự kết nối và thông cảm giữa hai bạn sẽ phát triển mạnh mẽ, làm sâu đậm thêm tình cảm yêu thương và sự chia sẻ.

Con giáp tuổi Tỵ

Qua tháng 10 dương lịch, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ đạt được những thành tích đáng mừng trên phương diện sự nghiệp vào ngày hôm nay. Bản mệnh đã luôn chăm chỉ, nghiêm túc trong những nhiệm vụ được giao, nhờ vậy mà bạn hoàn thành vừa nhanh chóng vừa đạt kết quả cao. Với người làm lãnh đạo, bạn thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng và sự quyết đoán của mình nên nhận được sự tin tưởng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. 

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn với những tuổi Tỵ đã tìm được bến đỗ, tình yêu trong tháng này sẽ thêm phần ngọt ngào và kết nối sâu đậm. Niềm tin và sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ củng cố nền móng cho một mối quan hệ vững chắc hơn.

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