Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc, đường tình nhiều trắc trở trong cuối tháng 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Cuối tháng 8 âm lịch, Tương Hại ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của tuổi Ngọ, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, lúc này có thể bạn đang vui nhưng ngay lúc sau có thể buồn và hoang mang, lo lắng. Bạn cần quan sát tâm lý của mình để điều chỉnh nó phù hợp, tránh suy nghĩ tiêu cực.

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Ngọ đối mặt với rắc rối khiến bạn nhận ra không nên tin tưởng bất cứ ai dù là những người thân quen. Nhớ rằng càng tin ai đó thái quá họ càng có nhiều cơ hội để làm hại bạn.

Con giáp tuổi Mão 

Cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mão cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Con giáp tuổi Tuất 

Cuối tháng 8 âm lịch, Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Tuất có thể phải chịu điều tiếng trong ngày hôm nay. Khi có kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt về bạn, việc bạn nên làm là tập trung vào nhiệm vụ và dùng thực tế để chứng minh bản thân, chớ tốn nhiều công sức đôi co.

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn nên có cách hành xử và những quyết định đúng đắn để tạo dựng lòng tin cho cấp dưới. Đừng cho rằng mình nắm quyền hành trong tay thì làm gì cũng được, hãy suy nghĩ cho tập thể nhiều hơn.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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