Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 29/09/2026 11:47

Chiều 28/9, một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, TP.HCM bất ngờ sập gác khiến 3 người bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16 giờ ngày 28/9, người dân sống tại hẻm 1128/15 đường Trường Sa bất ngờ nghe thấy tiếng động rất mạnh phát ra từ một căn nhà trong khu vực. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn gác lửng của ngôi nhà đã đổ sập, bụi bốc lên mù mịt.

 

Căn gác này có kết cấu bằng ván gỗ, chịu lực bởi các thanh sắt giằng bên dưới. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong căn nhà có 3 người. Vụ việc bất ngờ khiến toàn bộ phần gác đổ sụp xuống, làm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt - Ảnh 1
Lực lượng chức năng cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác lửng tại căn nhà ở hẻm Trường Sa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo khẩn cấp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 17 nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tức tốc đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tổ chức trinh sát, dọn dẹp các chướng ngại vật và tiếp cận sâu vào bên trong vị trí các nạn nhân.

 

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả 3 người ra ngoài khu vực an toàn. Rất may mắn, sự cố không gây thiệt hại về người; các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, tinh thần dần ổn định và được đưa đi kiểm tra y tế.

Đến tối cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà đã được cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập gác lửng căn nhà.

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Một bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt lìa một cánh tay sau khi xe cẩu va vào cổng làng, khiến công trình bất ngờ đổ sập.

Xem thêm
Từ khóa:   Sập gác gỗ cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 28 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn