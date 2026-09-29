Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 29/09/2026 12:12

Bộ phim hình sự “Trinh chiến” do Cổ Thiên Lạc – chàng “Dương Quá” trong “Thần điêu đại hiệp” 1995 – đóng chính và đầu tư khoảng 150 triệu NDT đang có khởi đầu không mấy khả quan. Dù quy tụ dàn diễn viên đình đám, tác phẩm ghi nhận lượng đặt vé trước khá thấp trước ngày chính thức ra rạp.

Tính đến 19h ngày 28/9, “Trinh chiến” thu về khoảng 1,01 triệu NDT tiền đặt vé, với hơn 8.000 khán giả bày tỏ ý định theo dõi trên các nền tảng bán vé. Thành tích này khiến bộ phim đứng cuối trong nhóm tác phẩm dự kiến ra mắt vào dịp Quốc khánh Trung Quốc năm nay.

Tỷ lệ suất chiếu được đặt trước trong ngày đầu của “Trinh chiến” cũng chỉ ở mức khoảng 5%. Con số này phần nào cho thấy các rạp chiếu vẫn khá thận trọng trong việc phân bổ suất chiếu cho bộ phim.

Một số dự đoán trên truyền thông Trung Quốc cho rằng doanh thu phòng vé cuối cùng của tác phẩm có thể khó vượt mốc 50 triệu NDT. Tuy nhiên, kết quả đặt vé trước chưa thể phản ánh đầy đủ sức hút của phim sau khi chính thức công chiếu.

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng - Ảnh 1

“Trinh chiến” được thực hiện từ năm 2024 nhưng phải lùi lịch phát hành trong khoảng hai năm. Phim xoay quanh Kế Tử Mặc, một điều tra viên do Cổ Thiên Lạc thủ vai. Trong quá trình truy bắt một nghi phạm, Kế Tử Mặc chưa kịp bắt giữ đối tượng thì người này đã bị bắn chết. Đáng chú ý, kết quả giám định cho thấy viên đạn gây án được bắn ra từ chính khẩu súng cảnh sát của Kế Tử Mặc.

Ngoài Cổ Thiên Lạc, “Trinh chiến” còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) như Thử Sa, Nhậm Đạt Hoa, Tạ Quân Hào, Viên Phú Hoa và Lư Tuệ Mẫn.

Dàn diễn viên tên tuổi cùng kinh phí đầu tư lớn từng tạo kỳ vọng cho tác phẩm. Tuy nhiên, phản ứng trước giờ công chiếu chưa thực sự tích cực. Một trong những nguyên nhân được bàn luận là đề tài điều tra tội phạm vốn quen thuộc với khán giả. Điện ảnh Hong Kong nhiều năm qua đã khai thác dày đặc các câu chuyện về cảnh sát, điều tra, đấu súng và cuộc đối đầu giữa chính nghĩa với tội phạm.

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng - Ảnh 2

Cổ Thiên Lạc cũng đối mặt với áp lực về sức hút phòng vé. Nam diễn viên từng là gương mặt đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc đại lục, nhưng một số dự án gần đây chưa đạt thành tích như kỳ vọng. Năm 2025, “Quyết đấu chớp nhoáng” chỉ thu về khoảng 1,53 triệu NDT tại phòng vé đại lục.

Dù vậy, “Trinh chiến” vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích nhờ hiệu ứng truyền miệng sau khi ra rạp. Với kinh phí lớn và dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, kết quả phòng vé trong mùa phim Quốc khánh sẽ là thước đo đáng chú ý đối với tác phẩm.

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