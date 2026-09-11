Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Cổ Thiên Lạc lần đầu mở concert

Sao quốc tế 11/09/2026 21:55

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục dành sự quan tâm cho “My First Show” của Cổ Thiên Lạc sau khi chuỗi đêm diễn khép lại. Đây là lần đầu tiên tài tử Hong Kong tổ chức một concert cá nhân quy mô lớn, sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục dành sự quan tâm cho “My First Show” của Cổ Thiên Lạc sau khi chuỗi đêm diễn khép lại. Đây là lần đầu tiên tài tử Hong Kong tổ chức một concert cá nhân quy mô lớn, sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí. Ban đầu, Cổ Thiên Lạc dự kiến tổ chức hai đêm tại Hong Kong. Vé được mở bán từ tháng 7 và nhanh chóng cháy hàng. Trước nhu cầu lớn từ khán giả, chương trình được bổ sung thêm hai đêm tại Macau vào ngày 29 và 30.8.

Sau khi hoàn thành 4 đêm diễn, Cổ Thiên Lạc chia sẻ trải nghiệm trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho rằng mỗi người đều có sân khấu của riêng mình và điều quan trọng là dám theo đuổi những điều bản thân mong muốn.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Cổ Thiên Lạc lần đầu mở concert - Ảnh 1

Ở tuổi 55, quyết định đứng trên sân khấu âm nhạc của Cổ Thiên Lạc khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù vậy, ca hát vốn không hoàn toàn xa lạ với anh. Năm 2000, tài tử phát hành album đầu tay “Bạn trai” và từng thực hiện một chương trình âm nhạc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp diễn xuất ngày càng phát triển, âm nhạc dần trở thành hoạt động bên lề.

Cổ Thiên Lạc từng thừa nhận chưa nghĩ đến việc tổ chức concert vì không hoạt động thường xuyên với tư cách ca sĩ. Phải hơn hai thập kỷ sau, kế hoạch này mới chính thức trở thành hiện thực.

Từ khi công bố concert vào tháng 6 đến ngày biểu diễn chỉ khoảng hai tháng. Cổ Thiên Lạc trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị, từ âm nhạc, ánh sáng, sân khấu cho đến dàn dựng tiết mục. Anh xem đây là trải nghiệm mới và muốn thử sức với những điều trước đây chưa từng làm.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là phần encore kéo dài hơn 30 phút ở đêm diễn cuối tại Hong Kong. Cổ Thiên Lạc lựa chọn thể hiện “Phong tái khởi thời”, ca khúc gắn với cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh. Nam diễn viên cho biết anh muốn gửi gắm sự trân trọng dành cho đàn anh thông qua tiết mục đặc biệt này.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Cổ Thiên Lạc lần đầu mở concert - Ảnh 2

Trước khi thử sức với concert, Cổ Thiên Lạc đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng qua các phim “Thần điêu đại hiệp”, “Hồ sơ trinh sát IV”, “Cỗ máy thời gian” trước khi chuyển trọng tâm sang điện ảnh.

Trong lĩnh vực phim ảnh, anh ghi dấu với nhiều tác phẩm hành động, hình sự và từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với “Sát phá lang: Tham lang” năm 2018.

Ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc còn hoạt động sản xuất và có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong. Concert ở tuổi 55 vì thế được xem là một chương mới đáng chú ý trong sự nghiệp của tài tử.

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Đầu tháng 9, Cổ Thiên Lạc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng một vụ kiện dân sự liên quan khoản tiền lên tới 149 triệu HKD, tương đương khoảng 495 tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong'

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong'

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 1 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'