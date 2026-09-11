Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Cổ Thiên Lạc lần đầu mở concert

Sau khi hoàn thành 4 đêm diễn, Cổ Thiên Lạc chia sẻ trải nghiệm trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho rằng mỗi người đều có sân khấu của riêng mình và điều quan trọng là dám theo đuổi những điều bản thân mong muốn.

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục dành sự quan tâm cho “My First Show” của Cổ Thiên Lạc sau khi chuỗi đêm diễn khép lại. Đây là lần đầu tiên tài tử Hong Kong tổ chức một concert cá nhân quy mô lớn, sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí . Ban đầu, Cổ Thiên Lạc dự kiến tổ chức hai đêm tại Hong Kong. Vé được mở bán từ tháng 7 và nhanh chóng cháy hàng. Trước nhu cầu lớn từ khán giả, chương trình được bổ sung thêm hai đêm tại Macau vào ngày 29 và 30.8.

Ở tuổi 55, quyết định đứng trên sân khấu âm nhạc của Cổ Thiên Lạc khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù vậy, ca hát vốn không hoàn toàn xa lạ với anh. Năm 2000, tài tử phát hành album đầu tay “Bạn trai” và từng thực hiện một chương trình âm nhạc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp diễn xuất ngày càng phát triển, âm nhạc dần trở thành hoạt động bên lề.

Cổ Thiên Lạc từng thừa nhận chưa nghĩ đến việc tổ chức concert vì không hoạt động thường xuyên với tư cách ca sĩ. Phải hơn hai thập kỷ sau, kế hoạch này mới chính thức trở thành hiện thực.

Từ khi công bố concert vào tháng 6 đến ngày biểu diễn chỉ khoảng hai tháng. Cổ Thiên Lạc trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị, từ âm nhạc, ánh sáng, sân khấu cho đến dàn dựng tiết mục. Anh xem đây là trải nghiệm mới và muốn thử sức với những điều trước đây chưa từng làm.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là phần encore kéo dài hơn 30 phút ở đêm diễn cuối tại Hong Kong. Cổ Thiên Lạc lựa chọn thể hiện “Phong tái khởi thời”, ca khúc gắn với cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh. Nam diễn viên cho biết anh muốn gửi gắm sự trân trọng dành cho đàn anh thông qua tiết mục đặc biệt này.

Trước khi thử sức với concert, Cổ Thiên Lạc đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng qua các phim “Thần điêu đại hiệp”, “Hồ sơ trinh sát IV”, “Cỗ máy thời gian” trước khi chuyển trọng tâm sang điện ảnh.

Trong lĩnh vực phim ảnh, anh ghi dấu với nhiều tác phẩm hành động, hình sự và từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với “Sát phá lang: Tham lang” năm 2018.

Ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc còn hoạt động sản xuất và có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong. Concert ở tuổi 55 vì thế được xem là một chương mới đáng chú ý trong sự nghiệp của tài tử.