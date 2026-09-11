Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại

Sao quốc tế 11/09/2026 15:00

Bộ phim Sinh Phùng Kỳ Thời chính thức lên sóng với sự tham gia của Quan Hiểu Đồng, Vương Tử Kỳ và khách mời đặc biệt Quách Hiểu Đông. Phim xoay quanh câu chuyện tráo đổi con dẫn đến những cuộc đời bị xáo trộn, từ đó mở ra hành trình kéo dài 30 năm của hai gia đình.

Theo dữ liệu từ Yunhe, Sinh Phùng Kỳ Thời có khởi đầu khá khiêm tốn khi thị phần trong ngày đầu phát sóng chưa vượt 2%. Tuy nhiên, sức nóng của phim nhanh chóng tăng lên. Sang ngày thứ hai, chỉ số nhiệt đạt 6,2%, gần gấp 4 lần ngày đầu; đến ngày thứ ba vượt 8% và tăng lên 8,7% vào ngày thứ tư, giúp tác phẩm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các phim cùng thời điểm.

Nếu đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, Sinh Phùng Kỳ Thời được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng nhiệt trong những tập tiếp theo.

Ngay khi lên sóng, bộ phim đã được đặt cạnh Tiểu Hạng Nhân Gia bởi sự tương đồng về đề tài, cách kể chuyện và dàn diễn viên. Cả hai cùng khai thác cuộc sống gia đình, tình làng nghĩa xóm thông qua hình thức kể chuyện quần thể, tập trung vào những con người bình thường và quá trình trưởng thành của họ.

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại - Ảnh 1

Không khí thời đại, phong cách quay thiên về sự chân thực cùng việc Quan Hiểu Đồng tiếp tục hợp tác với Quách Hiểu Đông càng khiến khán giả liên tưởng đến tác phẩm trước. Trên mạng xã hội, nhiều cuộc thảo luận về điểm tương đồng giữa hai bộ phim cũng xuất hiện.

Điều đáng chú ý là sức hút của Sinh Phùng Kỳ Thời không chỉ đến từ tên tuổi của Quan Hiểu Đồng. Cách bộ phim khai thác những câu chuyện nhỏ trong đời sống, từ tình cảm gia đình đến các mối quan hệ giữa những người hàng xóm, tạo cảm giác gần gũi với khán giả. Thay vì phụ thuộc vào những tình tiết kịch tính liên tục, tác phẩm xây dựng cảm xúc thông qua những thay đổi chậm rãi trong cuộc sống của nhân vật.

Đây cũng là điểm giúp Quan Hiểu Đồng có thêm đất diễn. Nhân vật Tề Thời không phải hình mẫu nữ chính hoàn hảo hay luôn gặp may mắn. Cô có những giới hạn, tổn thương và lựa chọn riêng. Chính quá trình nhân vật từng bước đối diện với hoàn cảnh và trưởng thành mới là yếu tố tạo nên sức hút.

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại - Ảnh 2

Với Quan Hiểu Đồng, đây có thể là giai đoạn quan trọng để củng cố hình ảnh diễn viên thực lực thay vì chỉ được nhớ đến bởi ngoại hình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, việc tìm được nhóm vai phù hợp giúp cô duy trì sức hút ổn định và tạo dấu ấn riêng giữa thị trường phim ảnh ngày càng cạnh tranh.

Tất nhiên, Sinh Phùng Kỳ Thời vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sức bền. Chỉ số nhiệt tăng nhanh trong những ngày đầu là tín hiệu tích cực, nhưng khả năng giữ chân khán giả và chất lượng diễn biến ở các tập sau mới quyết định thành công lâu dài của tác phẩm.

Nếu duy trì được đà thảo luận hiện tại, bộ phim không chỉ mang lại thêm một tác phẩm đáng chú ý cho Quan Hiểu Đồng mà còn củng cố lựa chọn theo đuổi dòng phim thời đại của nữ diễn viên. Với những gì đã thể hiện, hướng đi này đang dần trở thành dấu ấn riêng của Quan Hiểu Đồng trên màn ảnh Hoa ngữ.

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