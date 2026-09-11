Trương Bá Chi tái xuất sân khấu ở tuổi 46, vẫn chờ vai diễn để trở lại màn ảnh

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi nhiều năm qua, Trương Bá Chi chủ yếu dành thời gian cho gia đình và chăm sóc các con. Cô từng giảm đáng kể tần suất ca hát, trong khi người hâm mộ vẫn mong chờ những sản phẩm mới cũng như một sân khấu riêng của nữ ca sĩ.

Trương Bá Chi mới đây xác nhận tham gia đêm nhạc “Nhặt nhạnh thanh xuân phi phàm”, quy tụ nhiều giọng ca nữ như Trương Lương Dĩnh, Tiết Khải Kỳ và Trang Tâm Nghiên. Chương trình dự kiến diễn ra vào tháng tới, đánh dấu thêm một lần nữ nghệ sĩ Hong Kong trở lại sân khấu âm nhạc sau thời gian hoạt động không thường xuyên.

Trước chương trình sắp tới, Trương Bá Chi đã có một số hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Tháng 8/2026, cô góp mặt với vai trò khách mời trong concert của Lý Hạo tại Hong Kong và cùng nam ca sĩ thể hiện ca khúc “Giang hồ tái kiến”. Những lần xuất hiện này phần nào cho thấy nữ nghệ sĩ đang từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ âm nhạc, Trương Bá Chi cũng từng khẳng định cô chưa có ý định từ bỏ điện ảnh. Nữ diễn viên cho biết đang chờ một vai diễn đủ sức thuyết phục để tái xuất màn ảnh rộng.

Trương Bá Chi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1999 với Vua hài kịch của Châu Tinh Trì. Vai Liễu Phiêu Phiêu giúp cô nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Hong Kong.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện và Vong bất liễu. Đặc biệt, với Vong bất liễu, Trương Bá Chi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong khi mới 24 tuổi.

Trong thời kỳ đỉnh cao, cô hoạt động song song ở cả điện ảnh và âm nhạc, đồng thời thử sức với nhiều dạng vai. Một trong những dự án đáng chú ý sau này là Đại ảo thuật gia, tác phẩm có sự tham gia của Lương Triều Vỹ.

Những năm gần đây, tần suất xuất hiện của Trương Bá Chi trên màn ảnh giảm đáng kể. Việc lập gia đình, sinh con và dành thời gian cho các con khiến cô không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Tác phẩm điện ảnh gần nhất của nữ diễn viên cũng đã cách đây khá lâu.

Ở tuổi 46, Trương Bá Chi đang lựa chọn những chương trình và dự án phù hợp với lịch trình cá nhân. Việc liên tục xuất hiện trở lại trên sân khấu âm nhạc được xem là tín hiệu tích cực, đồng thời khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ sớm tìm được một vai diễn phù hợp để trở lại màn ảnh.