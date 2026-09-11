Nửa cuối tháng 9 dương lịch, Chính Quan tương trợ, người tuổi Mão có thể khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn đưa ra những cách giải quyết vấn đề đúng đắn, giúp tập thể vượt qua được khó khăn.

Những công sức mà bạn bỏ ra đã được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Vì thế, thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc ngay trong ngày hôm nay. Hãy coi thành quả mình vừa gặt hái được là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Con giáp tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Trong thời gian này bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm hài hòa nhờ có Tam Hội cục soi chiếu. Nhân ngày cuối tuần bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, tài chính của tuổi Tỵ đang có những bước cải thiện. Bản mệnh có thêm thu nhập từ công việc chính, nhờ thế mà không còn quá lo lắng phải chi tiêu ra sao để không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Đây chính là một nguồn cổ vũ, động viên lớn lao khiến con giáp này càng thêm nhiệt tình với công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng suôn sẻ. Bản mệnh chủ động trong hơn chuyện tình cảm của mình, dù đây không phải cách thường ngày của con giáp này. Tuổi Tỵ cho thấy mình hoàn toàn nắm được cơ hội để mang đến hạnh phúc cho bản thân.

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