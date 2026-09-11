Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, mang mệnh phú quý, làm gì cũng thành công phất lên như rồng đạp gió

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn có thể nhận được tin vui về tài lộc. Bản mệnh có cơ hội kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì có một ngày bận rộn bởi những đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, nhờ đó mà thu về cho mình một khoản không hề nhỏ chút nào.

Về tình cảm, những người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người khác giới, tăng vận đào hoa của mình. Với người có gia đình, nên sắp xếp lịch trình thật hợp lý để dành nhiều thời gian hơn cho người thân trong gia đình bởi họ cũng rất quan trọng trong cuộc đời của bản mệnh.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, cục diện Tương Hợp, người tuổi Mùi có vận đào hoa nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm gắn bó, thắm thiết. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, hạnh phúc khiến bạn có tinh thần phơi phới, có động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mùi còn được Chính Tài nâng đỡ nên vận thế tài lộc lên như diều gặp gió. Nguồn thu dồi dào giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề, cũng có đủ tài lực để tiến hành các dự án tiếp theo.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Tỵ được quý nhân dẫn lối trên con đường tìm kiếm tình yêu của đời mình. con giáp này còn ngại ngùng khi được bạn bè giới thiệu đối tượng cho mình. hãy thoải mái hơn, thử nói chuyện và tìm hiểu, đây cũng là cơ hội giúp bản mệnh có những trải nghiệm thú vị đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Mặc dù đều bận rộn với cuộc sống riêng nhưng người tuổi Tỵ và nửa kia luôn cố gắng dành khoảng thời gian cho nhau, cùng nhau ngồi ăn bữa tối, đi dạo hay ngồi lắng nghe những tâm sự của đối phương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!