Tình bạn hơn một thập kỷ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy khiến khán giả ngưỡng mộ

Từ những ngày đầu sự nghiệp, họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau. Không chỉ từng hợp tác trên màn ảnh, cả hai còn duy trì sự ủng hộ trong cuộc sống và công việc. Chính sự đồng hành lâu dài này được cho là nền tảng giúp tình bạn giữa họ vượt qua nhiều thay đổi của showbiz.

Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy quen biết từ năm 2010, khi cùng tham gia bộ phim “Hot Summer Days”. Thời điểm đó, Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy đều mới khoảng 19 tuổi, còn là những gương mặt trẻ đang từng bước tìm kiếm vị trí trong làng giải trí .

Một câu chuyện từng gây chú ý là việc Tỉnh Bách Nhiên được cho là đã hỗ trợ chuẩn bị hoa cưới cho hôn lễ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh năm 2015. Đáng chú ý hơn, nam diễn viên còn đảm nhận vai trò phù rể trong đám cưới xa hoa của người bạn thân.

Tỉnh Bách Nhiên từng nhận xét rằng Huỳnh Hiểu Minh đã cưới “người bạn thân nhất” của anh. Câu nói ngắn gọn phần nào cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa nam diễn viên và Angelababy.

Điều đáng nói, tình bạn này dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán bên ngoài. Trong môi trường giải trí, nhiều nghệ sĩ thường hạn chế nhắc đến bạn khác giới để tránh những suy diễn không cần thiết. Tỉnh Bách Nhiên lại khá thoải mái khi chia sẻ về Angelababy trong các cuộc phỏng vấn.

Sau hơn một thập kỷ, cả hai đã trải qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng. Angelababy từng kết hôn và sau đó trở lại cuộc sống độc thân, trong khi Tỉnh Bách Nhiên cũng trải qua những chặng đường tình cảm và sự nghiệp riêng.

Dù vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì một cách tự nhiên, không cần phô trương hay liên tục xuất hiện cùng nhau. Điều này khiến tình bạn của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy trở thành câu chuyện đáng chú ý giữa showbiz nhiều biến động.

Hiện tại, khi Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với vai Loan Niệm trong “Đầu xuân tươi sáng”, những câu chuyện về tình bạn lâu năm với Angelababy cũng được cư dân mạng đào lại. Với nhiều khán giả, đây là minh chứng cho một mối quan hệ có thể bền vững ngay cả khi mỗi người đã bước sang một giai đoạn rất khác trong cuộc đời.