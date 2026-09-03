Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ'

Sao quốc tế 03/09/2026 15:34

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Đầu xuân tươi sáng nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi lên sóng, vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng chỉ sau vài ngày.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Đầu xuân tươi sáng nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi lên sóng, vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng chỉ sau vài ngày. Bên cạnh nội dung, những cảnh thân mật giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi.

Từ cảnh hôn trong ôtô giữa đêm mưa đến những tương tác mập mờ tại công sở, nhiều phân đoạn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng video ngắn, góp phần tạo hiệu ứng cho bộ phim. Đáng chú ý, phía sau những cảnh quay này là một quy trình được xây dựng bài bản với sự tham gia của chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật.

Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ' - Ảnh 1

Đầu xuân tươi sáng được giới thiệu là một trong những phim truyền hình tại Trung Quốc đại lục áp dụng có hệ thống vị trí chuyên gia này, đồng thời để họ tham gia xuyên suốt quá trình quay. Cách làm giúp những cảnh thân mật vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự ứng biến của diễn viên, đạo diễn trở nên cụ thể và có tính chuẩn hóa hơn.

Êkíp mời Thái Gia Ân, người từng tham gia Love Between Unlove của Netflix, đảm nhận vai trò chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật. Công việc của cô không chỉ dừng ở việc thiết kế cảnh hôn mà bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị. Cô trao đổi với đạo diễn về mối quan hệ giữa các nhân vật, mục đích của từng phân đoạn, sau đó làm việc riêng với diễn viên để xác định giới hạn và thống nhất các động tác.

Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ' - Ảnh 2

Những mô tả mơ hồ trong kịch bản, chẳng hạn một khoảnh khắc “tiến lại gần” hay “thân mật”, được chuyển thành ngôn ngữ cơ thể cụ thể: tay đặt ở đâu, khoảng cách giữa hai người thay đổi thế nào, nhịp thở ra sao. Các động tác nhỏ như chạm nhẹ đầu ngón tay, khẽ chạm chóp mũi rồi tách ra cũng có thể được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi.

Chuyên gia đồng thời phối hợp với đạo diễn hình ảnh, ánh sáng và bố cục khung hình để những tương tác này phục vụ câu chuyện thay vì chỉ nhằm tạo hiệu ứng. Nhờ đó, cảnh thân mật có thể trở nên tự nhiên và tinh tế mà không nhất thiết phải dựa vào những phân đoạn táo bạo.

Cách làm này được xem là bước tiến trong quá trình chuyên nghiệp hóa việc dàn dựng cảnh thân mật của phim truyền hình. Tuy nhiên, kỹ thuật quay đẹp không thể thay thế một kịch bản tốt.

Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ' - Ảnh 3Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ' - Ảnh 4

Đầu xuân tươi sáng cho thấy điều đó. Dù chemistry của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo hiệu ứng mạnh, một bộ phận khán giả vẫn cho rằng mối quan hệ giữa hai nhân vật chưa được xây dựng đủ thuyết phục. Những cảnh tình cảm đẹp mắt vì thế khó khỏa lấp hoàn toàn hạn chế trong động cơ nhân vật và quá trình phát triển tình yêu.

Điều này cũng phản ánh bài toán của dòng phim tình cảm Hoa ngữ: hình ảnh và tương tác có thể giữ chân khán giả trong những phút đầu, nhưng để tạo sức sống lâu dài, tác phẩm vẫn cần một câu chuyện đủ chặt chẽ và nhân vật có chiều sâu.

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