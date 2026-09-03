Bất ngờ trước lời khai của nghi phạm trong vụ thảm án ở Đồng Nai

Đời sống 03/09/2026 15:17

Nghi phạm là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Đối tượng này đột nhập vào nhà anh N.V.Q (40 tuổi, cạnh nhà chị Đ.T.P.A) và bị anh N.V.Q phát hiện nên Nguyễn Đức Anh đã tấn công anh N.V.Q cùng vợ và 2 người con.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở xã Bình Minh.

Bước đầu, Nguyễn Đức Anh khai là bạn trai của chị Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết bạn gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A., nhưng nhà khoá cửa nên nghi phạm đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

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Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở xã Bình Minh.

Lúc này, ông Đ.V.R. (bố của Đ.T.P.A.) nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A..

Do sợ hãi, ông R. đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà ông N.V.Q. (SN 1986, kế bên sát vách nhà ông R.) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Nghe tiếng động, ông Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy nạn nhân, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công ông Q..

Lúc này, ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại, nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Nghi phạm tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi ông Q. gục xuống đường.

Đức Anh quay vào nhà ông Q. chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M. (SN 1990) là vợ và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Ông Đ.V.R. sau đó đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an xã có mặt, Đức Anh đã mở cổng nên cảnh sát khống chế bắt giữ nghi phạm. Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan y tế.

Ngoài ra, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, sáng 3/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, các phòng nghiệp vụ và Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3.9. Cả 4 người trong một gia đình gồm chồng, vợ (36 tuổi) và 2 người con (11 tuổi và 1 tuổi) bị nghi phạm đột nhập vào nhà và tấn công.

Hiện mẹ và 2 người con đã tử vong, người chồng bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tình hình sức khỏe của nạn nhân cuối cùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Tình hình sức khỏe của nạn nhân cuối cùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Anh Q. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và mất nhiều máu. Sau phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đánh giá anh trong tình trạng tiên liệu nặng.

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