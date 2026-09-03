Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2026: Miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ

Đời sống 03/09/2026 09:28

Hôm nay, ngày 3/9/2026, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ lễ

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay 3/9, lúc 8h34, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,4-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Lúc 9h3', Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn 1,1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 145,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Lúc 9h9', vàng nhẫn trơn Doji giao dịch ở mức giá 145-149 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2026: Miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới hồi phục, đạt 4.380 USD/ounce, tăng 70 USD sau một ngày do lợi suất trong phiên đã giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất gần 3 năm vào đầu phiên, trong khi đồng USD cũng giảm từ mức đỉnh gần 3 tuần.

Bên cạnh đó, báo cáo hôm qua về số việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 8, nhưng nhà đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào ngày mai. Trong khi đó, giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) chốt phiên 2.9 tăng gần 1%, đạt mức 91,01 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent đóng cửa ở mức 95,63 USD/thùng sau khi tăng khoảng 1%.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ thực hiện thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể leo thang trở lại. Giá năng lượng cao khiến các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát. Kỳ vọng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp diễn ra của Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ đã tăng lên gần 70%, cao hơn nhiều so với trước đó. Nếu lãi suất đi lên thì sẽ tác động tiêu cực đến kim loại quý. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào vàng chưa hoàn toàn đảo chiều. Theo Hội đồng vàng thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn ghi nhận dòng tiền vào, dù tốc độ đã chậm lại.

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