Thông tin MỚI vụ nữ tài xế cho trẻ ‘hóng gió’ khi đang lưu thông trên cao tốc

Đời sống 02/09/2026 14:52

Hai trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hành vi nguy hiểm này khiến nữ tài xế bị phạt gần 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.H.Y. (SN 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về các hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời của ô tô BKS 49A-828.xx đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định khoảng 16h15 ngày 1/9, tại Km23+100 trên cao tốc (đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai), nữ tài xế đã để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời khi phương tiện đang di chuyển. Đồng thời, chở người trên xe không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Thông tin MỚI vụ nữ tài xế cho trẻ ‘hóng gió’ khi đang lưu thông trên cao tốc - Ảnh 1
Hình ảnh hai đứa trẻ thò đầu khỏi ô tô đang chạy trên cao tốc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, nữ tài xế bị xử phạt về hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, mức phạt 5 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt 900.000 đồng do chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang lưu thông.

Tổng mức xử phạt đối với nữ tài xế là 5,9 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

 

Cục CSGT khuyến cáo, việc để trẻ em thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy, đặc biệt trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Chỉ một tình huống phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc va chạm bất ngờ cũng có thể gây chấn thương nặng cho trẻ.

Xác minh thông tin bé trai bị bà nội vụt roi tới tấp vì đốt đống rơm

Xác minh thông tin bé trai bị bà nội vụt roi tới tấp vì đốt đống rơm

Chiều 1/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm giao thông Xử phạt tài xế tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 7 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 7 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội