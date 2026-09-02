Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận

Cả bốn đều là những gương mặt chưa có nhiều tên tuổi trên màn ảnh. Việc Triệu Lộ Tư lựa chọn các diễn viên mới thay vì tự mình đảm nhận vai chính lập tức trở thành chủ đề được bàn luận.

Mới đây, dự án mới do Triệu Lộ Tư tham gia đầu tư và phát triển chính thức khởi quay, thu hút sự quan tâm của khán giả. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không góp mặt trong dàn diễn viên chính. Thay vào đó, bộ phim quy tụ bốn nữ diễn viên trẻ gồm Bảo Khiết Nghi, Chu Chỉ Nghệ, Ngụy Tiêu và Hậu Bản.

Thực tế, Triệu Lộ Tư vẫn có nhiều lợi thế nếu tiếp tục con đường diễn xuất. Sau loạt tác phẩm gây tiếng vang, đặc biệt là Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, cô hoàn toàn có thể lựa chọn một dự án mới để duy trì sức nóng. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng vấn đề không phải cô thiếu kịch bản mà thiếu những câu chuyện thực sự phù hợp với bản thân.

Thay vì tiếp tục chờ đợi, Triệu Lộ Tư chủ động tìm kiếm câu chuyện mà mình muốn kể. Công ty của nữ diễn viên từng tuyển chọn các kịch bản gốc và nhận được sự quan tâm từ nhiều biên kịch. Sau quá trình sàng lọc, 9 kịch bản được lựa chọn để tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý, tên các biên kịch được đặt ở vị trí nổi bật trên poster dự án. Chi tiết này cho thấy ê-kíp dường như muốn đề cao câu chuyện và đội ngũ sáng tạo thay vì chỉ dựa vào sức hút của diễn viên.

Việc trao cơ hội cho bốn gương mặt mới cũng là lựa chọn không ít rủi ro. Họ chưa sở hữu lượng người hâm mộ lớn hay khả năng bảo đảm sức hút cho bộ phim. Nhưng ngược lại, đây có thể là bước đệm quan trọng giúp những diễn viên trẻ có cơ hội được khán giả biết đến.

Với vai trò nhà sản xuất, Triệu Lộ Tư có thể tham gia sâu hơn vào quá trình lựa chọn kịch bản, diễn viên và định hình phong cách tác phẩm. Đây là quyền chủ động mà một diễn viên thường khó có được khi chỉ đứng trước máy quay.

Sự xuất hiện của bố Triệu Lộ Tư với vai khách mời trong dự án cũng khiến khán giả thêm tò mò về bộ phim. Tất nhiên, chuyển sang vai trò nhà sản xuất không đồng nghĩa Triệu Lộ Tư chắc chắn thành công. Nếu tác phẩm tạo tiếng vang, cô sẽ được ghi nhận về khả năng lựa chọn câu chuyện và phát hiện gương mặt mới. Ngược lại, nếu phim không đạt kỳ vọng, trách nhiệm cũng khó tránh khỏi việc đặt lên vai người đứng sau dự án.

Dù kết quả thế nào, bước đi ở tuổi 27 cho thấy Triệu Lộ Tư đang muốn thay đổi vị trí của mình trong ngành giải trí. Thay vì chờ một kịch bản phù hợp tìm đến, cô chủ động tìm câu chuyện, lựa chọn ê-kíp và đưa dự án lên màn ảnh.

Đây có thể là một bước chuyển đáng chú ý, mở ra chương mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên.