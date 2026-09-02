Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận

Sao quốc tế 02/09/2026 06:30

Ở tuổi 27, khi nhiều nữ diễn viên vẫn tập trung tìm kiếm những vai diễn phù hợp để duy trì vị thế, Triệu Lộ Tư lại lựa chọn một hướng đi khác: bước ra phía sau màn ảnh và thử sức với vai trò nhà sản xuất.

Mới đây, dự án mới do Triệu Lộ Tư tham gia đầu tư và phát triển chính thức khởi quay, thu hút sự quan tâm của khán giả. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không góp mặt trong dàn diễn viên chính. Thay vào đó, bộ phim quy tụ bốn nữ diễn viên trẻ gồm Bảo Khiết Nghi, Chu Chỉ Nghệ, Ngụy Tiêu và Hậu Bản.

Cả bốn đều là những gương mặt chưa có nhiều tên tuổi trên màn ảnh. Việc Triệu Lộ Tư lựa chọn các diễn viên mới thay vì tự mình đảm nhận vai chính lập tức trở thành chủ đề được bàn luận.

Thực tế, Triệu Lộ Tư vẫn có nhiều lợi thế nếu tiếp tục con đường diễn xuất. Sau loạt tác phẩm gây tiếng vang, đặc biệt là Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, cô hoàn toàn có thể lựa chọn một dự án mới để duy trì sức nóng. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng vấn đề không phải cô thiếu kịch bản mà thiếu những câu chuyện thực sự phù hợp với bản thân.

Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận - Ảnh 1

Thay vì tiếp tục chờ đợi, Triệu Lộ Tư chủ động tìm kiếm câu chuyện mà mình muốn kể. Công ty của nữ diễn viên từng tuyển chọn các kịch bản gốc và nhận được sự quan tâm từ nhiều biên kịch. Sau quá trình sàng lọc, 9 kịch bản được lựa chọn để tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý, tên các biên kịch được đặt ở vị trí nổi bật trên poster dự án. Chi tiết này cho thấy ê-kíp dường như muốn đề cao câu chuyện và đội ngũ sáng tạo thay vì chỉ dựa vào sức hút của diễn viên.

Việc trao cơ hội cho bốn gương mặt mới cũng là lựa chọn không ít rủi ro. Họ chưa sở hữu lượng người hâm mộ lớn hay khả năng bảo đảm sức hút cho bộ phim. Nhưng ngược lại, đây có thể là bước đệm quan trọng giúp những diễn viên trẻ có cơ hội được khán giả biết đến.

Với vai trò nhà sản xuất, Triệu Lộ Tư có thể tham gia sâu hơn vào quá trình lựa chọn kịch bản, diễn viên và định hình phong cách tác phẩm. Đây là quyền chủ động mà một diễn viên thường khó có được khi chỉ đứng trước máy quay.

Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận - Ảnh 2Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận - Ảnh 3Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận - Ảnh 4

Sự xuất hiện của bố Triệu Lộ Tư với vai khách mời trong dự án cũng khiến khán giả thêm tò mò về bộ phim. Tất nhiên, chuyển sang vai trò nhà sản xuất không đồng nghĩa Triệu Lộ Tư chắc chắn thành công. Nếu tác phẩm tạo tiếng vang, cô sẽ được ghi nhận về khả năng lựa chọn câu chuyện và phát hiện gương mặt mới. Ngược lại, nếu phim không đạt kỳ vọng, trách nhiệm cũng khó tránh khỏi việc đặt lên vai người đứng sau dự án.

Dù kết quả thế nào, bước đi ở tuổi 27 cho thấy Triệu Lộ Tư đang muốn thay đổi vị trí của mình trong ngành giải trí. Thay vì chờ một kịch bản phù hợp tìm đến, cô chủ động tìm câu chuyện, lựa chọn ê-kíp và đưa dự án lên màn ảnh.

Đây có thể là một bước chuyển đáng chú ý, mở ra chương mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Khi phòng làm việc của Triệu Lộ Tư thông báo cô chính thức đảm nhận vai trò giám chế kiêm nhà sản xuất, cư dân mạng đã vô cùng tò mò về hướng đi của mỹ nhân sinh năm 1998. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, những thông tin hậu trường đầu tiên được hé lộ, cho thấy Triệu Lộ Tư đang tận dụng triệt để chiến lược "cây nhà lá vườn" cho dự án phim đầu tay của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng

Triệu Lộ Tư muốn bứt phá khỏi vùng an toàn

Triệu Lộ Tư muốn bứt phá khỏi vùng an toàn

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 12 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 12 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'