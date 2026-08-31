Đường Yên được lòng khán giả bởi hành động đẹp, đầy ấm áp

Sao quốc tế 31/08/2026 14:56

Cuối tháng 8, khi mùa nhập học bắt đầu, một nhân viên kết nối hoạt động thiện nguyện đã báo cho Đường Yên tin vui: nữ sinh người Tây Tạng được cô hỗ trợ suốt 4 năm đã thi đỗ đại học.

Cuối tháng 8, khi mùa nhập học bắt đầu, một nhân viên kết nối hoạt động thiện nguyện đã báo cho Đường Yên tin vui: nữ sinh người Tây Tạng được cô hỗ trợ suốt 4 năm đã thi đỗ đại học.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Do mẹ mắc bệnh nặng phải nhập viện, trong khi gia đình còn một người cháu nhỏ cần chăm sóc, cô gái quyết định từ bỏ cơ hội nhập học. Thông qua nhân viên kết nối, nữ sinh gửi lời xin lỗi Đường Yên, cho rằng mình đã “phụ lòng người đã giúp đỡ mình”.

Trước quyết định này, Đường Yên không trách móc hay gây áp lực. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy tiếc nuối nhưng hoàn toàn thấu hiểu gánh nặng gia đình mà cô gái đang phải gánh vác. Đường Yên cũng nhẹ nhàng động viên nữ sinh không nên tự trách bản thân, đồng thời nhấn mạnh: “Đại học là một con đường quan trọng trong cuộc đời, nhưng không phải tất cả”.

Đường Yên được lòng khán giả bởi hành động đẹp, đầy ấm áp - Ảnh 1

Đáng chú ý, Đường Yên còn chủ động hứa rằng nếu sau này hoàn cảnh gia đình tốt hơn và cô gái muốn tiếp tục việc học hoặc trau dồi kiến thức, cô vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Ngay trong ngày, nữ diễn viên cũng đề nghị nhân viên kết nối tìm thêm những trường hợp khác cần giúp đỡ.

Đây không phải lần đầu Đường Yên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Tây Tạng. Từ năm 2016, sau khi được Hàn Canh kết nối với hoạt động hỗ trợ học sinh tại khu vực này, cô đã âm thầm duy trì việc giúp đỡ trực tiếp suốt một thập kỷ.

Đường Yên được lòng khán giả bởi hành động đẹp, đầy ấm áp - Ảnh 2

Trong quá trình thiện nguyện, Đường Yên thường tự kiểm tra hồ sơ học sinh, đồng thời chuyển trực tiếp học phí và chi phí sinh hoạt cho các em hoặc phụ huynh, hạn chế tối đa khâu trung gian. Tính đến năm 2026, cô đã hỗ trợ hơn 20 nữ sinh người Tây Tạng, trong đó nhiều em thi đỗ đại học. Một số sau khi tốt nghiệp trở thành giáo viên hoặc cán bộ cơ sở tại địa phương.

Cách ứng xử lần này tiếp tục giúp Đường Yên nhận nhiều lời khen. Khán giả đánh giá cô không dùng lòng tốt để tạo áp lực hay đứng ở vị thế bề trên, mà tôn trọng lựa chọn và hoàn cảnh của người được giúp đỡ. Với nhiều người, đó mới là ý nghĩa đẹp nhất của việc làm thiện nguyện: âm thầm trao đi và trở thành chỗ dựa khi cần, thay vì áp đặt người khác phải sống theo kỳ vọng của mình.

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