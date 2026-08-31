Tạ Đình Phong yêu Vương Phi nhiều năm, tính cách thật của cô được hé lộ

Tuy nhiên, những người quen biết Vương Phi cho rằng đây đơn giản là phản ứng tự nhiên khi cô ở cạnh bạn bè. Thời điểm đó, trong phòng riêng của concert có hơn 50 nghệ sĩ, ánh sáng khá tối và Lý Duy Gia cũng là người hâm mộ Vương Phi nhiều năm. Cả hai ngồi giữa một nhóm bạn thân chứ không ở riêng.

Gần đây, Vương Phi gây chú ý khi xuất hiện tại concert của bạn thân Na Anh ở Bắc Kinh. Trong lúc cùng mọi người hát ca khúc “Tâm tương ước”, nữ ca sĩ bất ngờ nghiêng đầu tựa lên vai nam MC Lý Duy Gia. Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây nhưng nhanh chóng gây tranh luận, khi một số ý kiến cho rằng hành động này có phần thân mật với người khác giới.

Đáng chú ý, Lý Duy Gia từng nhiều lần công khai thể hiện sự yêu mến dành cho Vương Phi. Có lần, thông qua Tôn Hạo, nữ ca sĩ chủ động đề nghị kết bạn WeChat nhưng nam MC lại từ chối. Anh từng nói muốn “gần tác phẩm hơn một chút, xa đời tư hơn một chút”.

Nhiều năm sau, Vương Phi lại thoải mái dựa vào vai người từng từ chối kết bạn với mình. Chi tiết này phần nào cho thấy nữ ca sĩ khá tự nhiên trong các mối quan hệ bạn bè và không quá bận tâm đến cách người ngoài nhìn nhận.

Một câu chuyện khác được Cù Dĩnh chia sẻ cũng cho thấy sức hút đặc biệt của Vương Phi. Khi chơi mạt chược cùng Na Anh và Cù Dĩnh, Vương Phi từng vô tình đánh ra quân bài giúp Cù Dĩnh có cơ hội ù. Tuy nhiên, vì quá hâm mộ Vương Phi, Cù Dĩnh thậm chí không dám ăn bài.

Điều thú vị là Cù Dĩnh từng có thời gian yêu Lý Á Bằng, chồng cũ của Vương Phi. Dù từng có mối liên hệ tình cảm với cùng một người đàn ông, Cù Dĩnh và Vương Phi vẫn có thể thoải mái gặp gỡ, trò chuyện như những người bạn. Điều này cho thấy nữ ca sĩ dường như không thích biến các mối quan hệ thành những câu chuyện phức tạp.

Vương Phi cũng không cố tạo dựng hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Lưu Gia Linh từng tiết lộ nữ ca sĩ chơi mạt chược không quá giỏi nhưng rất hiếu thắng. Khi thắng, cô vui vẻ thể hiện rõ; lúc thua cũng không cố che giấu cảm xúc.

Ngoài đời, Vương Phi thường xuất hiện với phong cách đơn giản, thậm chí để mặt mộc khi tụ tập cùng bạn bè. Cô thoải mái trò chuyện, chụp ảnh và thể hiện sự thân thiết với những người quen. Hình ảnh này khá khác biệt so với vẻ ngoài ít nói, lạnh lùng mà công chúng thường thấy trên sân khấu.

Cá tính của Vương Phi còn thể hiện qua cách cô xử lý những tình huống bất ngờ. Khi khán giả ném chai nước lên sân khấu, cô thẳng thắn cảnh báo nếu tiếp tục sẽ rời đi. Trong một lần biểu diễn, vì giày không vừa chân, nữ ca sĩ sẵn sàng cởi giày và hát chân trần.

Tạ Đình Phong, bạn trai hiện tại của Vương Phi, từng nhận xét cô là người có “tấm lòng tốt hiếm thấy”. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Vương Phi vẫn giữ cách sống khá bản năng, coi trọng cảm xúc và sự thoải mái của bản thân.

Có lẽ chính sự tự nhiên, không quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác đã tạo nên nét riêng khó thay thế của Vương Phi.