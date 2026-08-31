Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 31/8/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 31/08/2026 08:30

3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ. Thương Quan xuất hiện mang đến cho đường công danh vô cùng rộng mở nên người tuổi này không quá lo lắng như khoảng thời gian trước đó. Cấp trên có thể an tâm giao cho bản mệnh thêm nhiều nhiệm vụ mới.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này này khá yên bình trong hôm nay khi gặp Chính Ấn. Bản mệnh ít khi xảy ra tranh cãi hoặc mâu thuẫn với nửa kia, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên sâu sắc và thấu hiểu hơn. Hai người là điểm tựa vững chắc của nhau trong cuộc sống.

 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 31/8/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không có gì khó khăn vất vả. Tử vi cho hay, người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ có tinh thần phấn khởi, thoải mái trong ngày. Con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có nguồn thu nhập ổn định do có sự nâng đỡ của Thiên Tài. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vô cùng ổn định, thăng hoa nở rộ. Các cặp đôi yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể về chung một nhà trong sự ủng hộ từ người thân, bạn bè.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 31/8/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ tương đối thuận lợi sau hôm nay. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực và bản lĩnh và điều đó được tất cả mọi người công nhận. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho người tuổi này tin vui liên quan tới vấn đề tài chính bất ngờ trong ngày.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng trở nên thay đổi tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp và nhiều khả năng có thể tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm khăng khít và bền chặt.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 31/8/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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