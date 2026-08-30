Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến vì lý do này

Sao quốc tế 30/08/2026 14:38

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ phải hủy một buổi livestream của thương hiệu vì lý do sức khỏe, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo thông báo từ studio, nữ diễn viên cảm thấy không khỏe và không thể tiếp tục tham gia sự kiện theo lịch trình.

Mới đây, MC Mã Duệ cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ sớm. Nữ diễn viên vẫn cố gắng nghỉ ngơi, điều chỉnh thể trạng với mong muốn có thể hoàn thành công việc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không cải thiện, khiến cô buộc phải hủy lịch trình và được đưa đi kiểm tra.

Một số thông tin trên mạng cho rằng sự thay đổi nhiệt độ giữa bên ngoài và trong xe có thể khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin lan truyền và chưa được phía nữ diễn viên xác nhận. Nguyên nhân cụ thể cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại của cô chưa được công bố chi tiết.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời hỏi thăm, động viên, một số ý kiến lại nghi ngờ nữ diễn viên cố tình vắng mặt hoặc đến muộn. Tuy nhiên, những suy đoán này không có căn cứ rõ ràng. Phía studio đã xác nhận Triệu Lệ Dĩnh thực sự gặp vấn đề sức khỏe và phải thay đổi lịch trình.

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến vì lý do này - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong lúc nữ diễn viên nhập viện kiểm tra, cái tên Phùng Thiệu Phong cũng bất ngờ được khán giả nhắc đến. Nhiều người tò mò liệu chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh có lên tiếng hỏi thăm hay không. Dù vậy, đến nay nam diễn viên chưa có bất kỳ chia sẻ công khai nào liên quan đến sức khỏe của vợ cũ.

Sau khi ly hôn vào tháng 4.2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá kín tiếng về đời tư. Cả hai chủ yếu tập trung vào công việc và cùng chăm sóc con trai.

Trước đó, ngày 28/7, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được cho là lần lượt đăng tải một nội dung ngắn liên quan đến "dự án hợp tác mới" trên Weibo. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý bởi nếu được xác nhận, đây sẽ là lần hiếm hoi cả hai tái hợp trong công việc sau nhiều năm đường ai nấy đi.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là cặp đôi được yêu thích qua bộ phim Minh Lan truyện. Tác phẩm không chỉ thành công về mặt khán giả mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến vì lý do này - Ảnh 2

Dù vậy, những thông tin về dự án chung hay mối quan hệ hiện tại của hai người vẫn cần chờ xác nhận chính thức. Việc Phùng Thiệu Phong được nhắc tên giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm của công chúng, chưa có bằng chứng cho thấy nam diễn viên liên quan trực tiếp đến sự việc.

Hiện thông tin được xác nhận là Triệu Lệ Dĩnh đã hủy lịch trình ngày 25/8 vì vấn đề sức khỏe và được đưa đi kiểm tra. Phía nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thay đổi đột xuất và cho biết sẽ thông báo khi có kế hoạch hoạt động trở lại.

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa

Sau vụ việc Triệu Lệ Dĩnh hủy tham gia buổi phát trực tiếp của một nhãn hàng vì lý do sức khỏe, đã có nhiều thông tin cho rằng cô thiếu tôn trọng đối tác, thậm chí mắc “bệnh ngôi sao”.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa

Tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau khi đột ngột nhập viện

Tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau khi đột ngột nhập viện

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Triệu Lệ Dĩnh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, thông tin mới nhất gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, thông tin mới nhất gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thất nghiệp sau 13 tháng vắng bóng màn ảnh?

Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thất nghiệp sau 13 tháng vắng bóng màn ảnh?

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 41 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 41 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 41 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'