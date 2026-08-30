Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến vì lý do này

Một số thông tin trên mạng cho rằng sự thay đổi nhiệt độ giữa bên ngoài và trong xe có thể khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin lan truyền và chưa được phía nữ diễn viên xác nhận. Nguyên nhân cụ thể cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại của cô chưa được công bố chi tiết.

Mới đây, MC Mã Duệ cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ sớm. Nữ diễn viên vẫn cố gắng nghỉ ngơi, điều chỉnh thể trạng với mong muốn có thể hoàn thành công việc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không cải thiện, khiến cô buộc phải hủy lịch trình và được đưa đi kiểm tra.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời hỏi thăm, động viên, một số ý kiến lại nghi ngờ nữ diễn viên cố tình vắng mặt hoặc đến muộn. Tuy nhiên, những suy đoán này không có căn cứ rõ ràng. Phía studio đã xác nhận Triệu Lệ Dĩnh thực sự gặp vấn đề sức khỏe và phải thay đổi lịch trình.

Đáng chú ý, trong lúc nữ diễn viên nhập viện kiểm tra, cái tên Phùng Thiệu Phong cũng bất ngờ được khán giả nhắc đến. Nhiều người tò mò liệu chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh có lên tiếng hỏi thăm hay không. Dù vậy, đến nay nam diễn viên chưa có bất kỳ chia sẻ công khai nào liên quan đến sức khỏe của vợ cũ.

Sau khi ly hôn vào tháng 4.2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá kín tiếng về đời tư. Cả hai chủ yếu tập trung vào công việc và cùng chăm sóc con trai.

Trước đó, ngày 28/7, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được cho là lần lượt đăng tải một nội dung ngắn liên quan đến "dự án hợp tác mới" trên Weibo. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý bởi nếu được xác nhận, đây sẽ là lần hiếm hoi cả hai tái hợp trong công việc sau nhiều năm đường ai nấy đi.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là cặp đôi được yêu thích qua bộ phim Minh Lan truyện. Tác phẩm không chỉ thành công về mặt khán giả mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Dù vậy, những thông tin về dự án chung hay mối quan hệ hiện tại của hai người vẫn cần chờ xác nhận chính thức. Việc Phùng Thiệu Phong được nhắc tên giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh nhập viện chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm của công chúng, chưa có bằng chứng cho thấy nam diễn viên liên quan trực tiếp đến sự việc.

Hiện thông tin được xác nhận là Triệu Lệ Dĩnh đã hủy lịch trình ngày 25/8 vì vấn đề sức khỏe và được đưa đi kiểm tra. Phía nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thay đổi đột xuất và cho biết sẽ thông báo khi có kế hoạch hoạt động trở lại.