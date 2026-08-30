Tử vi tháng 9 dương lịch, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY, vận đào hoa vượng

Tử vi tháng 9 dương lịch, tuổi Mùi được Chính Quan nâng đỡ nên công việc cực kỳ suôn sẻ. Những ai đang có ý định xin việc, nhảy việc, mở thêm cửa hàng, quảng cáo sản phẩm, mở xưởng sẽ gặp may mắn. Cứ tự tin mà phấn đấu vì trời Phật sẽ ủng hộ bạn.

Cục diện hai hành Thổ tương hòa dự báo một ngày bình ổn trong tình cảm của Mùi. Dù nằm top con giáp sống biết điều nhưng nếu có thể bớt tự kiêu, thêm gần gũi và đưa tình cảm vào lời nói, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người yêu thích hơn. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương thăng chức.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tháng 9 dương lịch, Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Những bạn đang có kế hoạch xuất ngoại, rời xa quê hương đến một thành phố mới làm ăn mà xuất hành hôm nay cũng sẽ gặp may mắn, bước đầu hơi chật vật một chút nhưng về sau sẽ đỡ hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tháng 9 dương lịch, Lục Hợp che chở mà con giáp tuổi Dậu tránh được một số rắc rối trong mối quan hệ trong ngày này. Thậm chí với tính cách cởi mở bạn còn có thể kết giao một số người bạn mới, học hỏi thêm được nhiều điều.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn ghé thăm dự báo Những cơ hội mới đến sẽ đem tới những điều rất tích cực cho cuộc sống tuổi Dậu. Thế nên đừng bỏ lỡ chúng. Với mọi cơ hội, bạn hãy chủ động nắm bắt, và rồi bạn sẽ không phải hối tiếc vì mình đã không đủ tự tin.

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